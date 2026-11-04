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Democrat Abdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becomes First Muslim Elected To U.S. Senate
By Kellie Williams,3 days ago
Democrat Abdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race, Becomes First Muslim Elected To U.S. Senate. Democrat Abdul El-Sayed is making history after winning Michigan’s U.S. Senate race, becoming the first Muslim elected to serve in the United States Senate. The 42-year-old former public health official defeated Republican Mike Rogers, a...