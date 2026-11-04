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Tailscale turned my Raspberry Pi into the travel router I actually wanted
By Umair Khurshid,3 days ago
I already own a dedicated travel router, and it does a pretty good job of connecting my devices to unfamiliar Wi-Fi networks when I am away from home. However, I wanted something that gave me more control over my network and made accessing my homelab easier while traveling. I already use Tailscale and Headscale across several devices, so experimenting with them on a Raspberry Pi seemed like a natural next step.