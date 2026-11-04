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NASCAR Hall of Famer Delivers Blunt Verdict on Martinsville Penalties
By Dogli Wilberforce,3 days ago
Dale Earnhardt Jr. has backed NASCAR’s decision to punish Carson Hocevar and Josh Berry following separate brake-check incidents at Martinsville Speedway. NASCAR fined Hocevar $100,000 and deducted 25 driver points after officials determined he deliberately brake-checked Austin Cindric during the Cup Series race. Berry also received a $50,000 fine...