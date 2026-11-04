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Accelerated Wealth Partners To Invest In Pallas Capital Advisors, A $5 Billion Wealth Management Firm
By Amit Chowdhry,2 days ago
Accelerated Wealth Partners (AWP), a specialized investment firm backed by J.C. Flowers & Co., has entered into definitive agreements to invest in Pallas Capital Advisors, an independent registered investment adviser overseeing approximately $5 billion in client assets. The proposed transaction is expected to close later in 2026, subject to customary...