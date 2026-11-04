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Ontinue Extends Microsoft ISOC with 24/7 Managed Security Operations Through New MXDR Essentials Service
By News Desk,2 days ago
Ontinue, a leading MXDR partner providing nonstop managed security operations through its Agentic SOC, announced Ontinue MXDR Essentials, a new managed security service built to extend Microsoft’s Integrated Security Operations Center (ISOC) into 24/7 managed security operations. As AI changes the speed and scale of cyber threats, security operations...