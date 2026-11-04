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Steuben And Allegany County Election Results From Last Night
By Brian O'Neil,2 days ago
Bradford Town Highway Superintendent Nickolas Hallock 268. Corning Town Board Member Nicholas J. Tammaro 1354. Hartsville Town Highway Superintendent Ian Henderson 237. Lindley Town Highway Superintendent Dylan Hill 592. Pulteney Town Supervisor Mark Illig 392. Pulteney Highway Superintendent Terry Gibson 449. Rathbone Town Supervisor Russell W. Morseman III 247. Rathbone...
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