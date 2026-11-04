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Squadron’s 420MW Moreton Hill Wind Farm secures planning approval
By Anwesha Pattanaik,2 days ago
Australian renewable energy company Squadron Energy has received state planning approval for its proposed 420MW Moreton Hill Wind Farm located in Central Highlands region of Victoria. The Victorian Minister for Planning has granted approval for the project’s Environment Report and planning permits, following a public exhibition period that allowed local...