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Noskova to Begin 2027 Grass-Court Season at Queen's Club After Wimbledon Breakthrough
By Jack Cops,2 days ago
Linda Noskova to Begin 2027 Grass-Court Season at Queen's Club After Wimbledon Breakthrough. Wimbledon champion Linda Noskova will return to London in 2027, joining Carlos Alcaraz and Ben Shelton in an increasingly attractive Queen's Club Championships field. Linda Noskova's breakthrough at Wimbledon has earned her a new level of attention,...