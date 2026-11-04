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MacDermid Alpha showcases upcoming technology for SiC Power Modules at electronica 2026
By Semiconductor For You,2 days ago
(Waterbury, CT, USA) – November 03, 2026 – MacDermid Alpha Electronics Solutions will exhibit at electronica 2026 (November 10–13, Messe München, Booth C2.654), showcasing its upcoming BondPad technology, an Argomax® film-laminated copper-foil solution for sintered die-topside attach in high-power, high-reliability silicon carbide (SiC) packages. As...