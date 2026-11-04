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Voters reject Dare County sales tax increase as Republicans win local races
By Joy Crist,3 days ago
Dare County voters rejected a proposed quarter-cent sales tax increase for parks and recreation projects in Tuesday’s general election, while Republican candidates won the county’s contested Board of Commissioners and Board of Education races. In neighboring Hyde County, incumbent Democratic Sheriff Guire Cahoon won reelection, while Republican candidates...
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