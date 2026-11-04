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Bridgewater police launch program rewarding young riders with free Chick-fil-A meals
By Jay Edwards,2 days ago
BRIDGEWATER TOWNSHIP, N.J. (Somerset County) — Young bicycle, scooter and electric bicycle riders in Bridgewater Township who demonstrate safe riding habits could receive a free Chick-fil-A meal under a new community safety initiative launched by the Bridgewater Township Police Department. The program, called “Ride the Safe Way, Get Chick-fil-A!,”...
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