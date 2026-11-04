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Keyport Democrats sweep as McNamara unseats Mayor Araneo
By Joe Seewald,2 days ago
Democratic Councilwoman Kathleen McNamara unseated Republican Mayor Rose Araneo in Keyport. Democratic Councilman Robert Bergen also won another term, while fellow Democrat Danielle Mastropiero captured the council seat McNamara is vacating. McNamara received 1,447 votes, while Araneo received 1,187. Mastropiero received 1,457 votes, and Bergen received 1,451. Republican challengers Joseph...
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