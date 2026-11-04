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Freehold Borough Democrats retain both council seats
By Joe Seewald,2 days ago
Democrats Michael DiBenedetto and Jeffrey Friedman won re-election to the Freehold Borough Council, defeating Republican challengers Sara Razi and Autumn Nonnenmacher. DiBenedetto received 1,849 votes, while Friedman received 1,776. Razi received 846 votes, and Nonnenmacher received 783. Nonnenmacher, a teacher and emergency responder, made her fourth run for Borough Council....
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