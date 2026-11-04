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Middletown Republicans retain both Township Committee seats
By Joe Seewald,2 days ago
Republicans Ryan Clarke and Morganne Dudzinski won election to the Middletown Township Committee, defeating Democratic challengers Shawn Wallach and Jeremy Seideman. Clarke received 12,480 votes, while Dudzinski received 12,314. Wallach received 11,101 votes, and Seideman received 10,989. Clarke won re-election, while Dudzinski captured the seat being vacated by retiring Republican...
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