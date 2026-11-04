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Remembering Margaret Huffman Delony
By kylelpj,2 days ago
Margaret Huffman Delony, 87, of Ruston, LA, passed away peacefully November 2, 2026 at her home. A funeral service will be held at Calvary Baptist Church in Ruston on Thursday, November 5, 2026 at 10:00 AM with visitation preceding the service beginning at 9:00 AM. Officiating will be Andrew Bates. Burial will follow at Vienna Cemetery under the direction of Owens Memorial Chapel Funeral Home of Ruston.