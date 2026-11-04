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Dunellen Democrats unseat two Republican councilwomen
By Joe Seewald,2 days ago
Democrats Douglas Meyer and David Kraemer won election to the Dunellen Borough Council, defeating incumbent Republican councilwomen Elizabeth Vandermark and Crisol-Iris Lantz. Meyer received 1,309 votes, while Kraemer received 1,287 votes. Vandermark received 840 votes, while Lantz received 814 votes. Kraemer is a public school educator. The victories marked a...