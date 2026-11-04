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'Why I'm here': Scott Parker sends message to West Ham fans in first words as new manager
2 days ago
Ambition is clear as former Hammers midfielder succeeds Nuno Espirito Santo. West Ham have confirmed the appointment of Scott Parker as their new manager. The former Hammers midfielder has quickly been appointed on a two-and-a-half year contract to succeed Nuno Espirito Santo, who was sacked on Monday following a disappointing start to the Championship season.