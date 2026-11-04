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Analog Devices Completes Acquisition of Alif Semiconductor
By Semiconductor For You,2 days ago
New Delhi, India – Nov. 4, 2026 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) today announced the completion of its acquisition of Alif Semiconductor. The combination of ADI’s leadership across sensing, signal processing, power, connectivity and application software, with Alif’s AI-native microcontrollers and fusion processors, expands ADI’s total addressable market and accelerates innovation across industrial, data center infrastructure, defense, energy, robotics, digital health and wearable applications.