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Ewing Democrats coast in mayoral and council races
By Joe Seewald,2 days ago
Democratic Mayor Bert Steinmann won re-election in Ewing, defeating Republican challenger Jessica Marasco. Meanwhile, Democrats Carl Benedetti and Sarah Steward beat Republican challengers James W. Anderson and John Wesley Brown II. Steinmann received 9,768 votes, compared with 2,689 for Marasco. Benedetti received 9,942 votes, and Steward received 9,827. Anderson received...