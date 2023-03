The snow winner from Tuesday’s storm

SYRACUSE, NY (WSYR-TV) — Here is a list of snow totals that occurred Monday night and Tuesday in Central New York for our late season Nor’easter.

These totals come from National Weather Service reports and are preliminary results.

Central New Yorkers digging out the snow

Cazenovia covered in snow

Students coming back to school after the snowstorm

Map provided by NWS

(scroll and zoom around to find the location you are interested in)

AUBURN 13.0 IN 0600 AM 03/15 COOP CAYUGA 4.0 NNE 12.0 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 1.7 NE WILLETS 4.0 IN 0700 AM 03/15 COOP5 NNW HOLMESVILLE 20.0 IN 0700 AM 03/15 TRAINED SPOTTER 3 WSW PLYMOUTH 19.0 IN 0630 AM 03/15 PUBLIC COLUMBUS 13.0 IN 0547 PM 03/14 PUBLIC 1 NE NORWICH 13.0 IN 0737 PM 03/14 TRAINED SPOTTER 2 NE NORWICH 13.0 IN 0923 PM 03/14 TRAINED SPOTTER SHERBURNE 13.0 IN 0919 PM 03/14 PUBLIC GUILFORD 12.0 IN 0230 PM 03/14 PUBLIC PLYMOUTH 12.0 IN 0922 PM 03/14 TRAINED SPOTTER SHERBURNE 12.0 IN 0547 PM 03/14 PUBLIC NORWICH 9.0 IN 0130 PM 03/14 PUBLIC NORWICH COOP 7.0 IN 0700 AM 03/15 COOP NORWICH 6.5 IN 0922 PM 03/14 TRAINED SPOTTER2 WNW MCGRAW 15.0 IN 0600 AM 03/15 3 SSW FREETOWN CORNERS 12.0 IN 1035 AM 03/15 PUBLIC WILLET 9.8 IN 0900 AM 03/15 TRAINED SPOTTER VIRGIL 5.5 IN 0130 PM 03/14 PUBLICERIEVILLE 23.9 IN 1040 AM 03/15 TRAINED SPOTTER CAZENOVIA 22.0 IN 0919 PM 03/14 PUBLIC CAZENOVIA 2.9 SE 21.0 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS CHITTENANGO 2.1 ESE 16.3 IN 0820 AM 03/15 COCORAHS 2 SE PERRYVILLE 15.5 IN 1046 AM 03/15 TRAINED SPOTTER CHITTENANGO 13.5 IN 0739 PM 03/14 TRAINED SPOTTER ONEIDA 11.0 IN 0420 PM 03/14 TRAINED SPOTTER ONEIDA 0.4 NW 10.5 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 2 WSW CHITTENANGO 9.5 IN 0435 PM 03/14 TRAINED SPOTTERPARIS 18.6 IN 0928 AM 03/15 TRAINED SPOTTER SAUQUOIT 1.6 WSW 16.5 IN 0617 AM 03/15 COCORAHS SAUQUOIT 16.0 IN 0922 PM 03/14 PUBLIC 1 W SAUQUOIT 13.9 IN 0147 PM 03/14 TRAINED SPOTTER NEW HARTFORD 11.5 IN 0921 PM 03/14 PUBLIC NEW YORK MILLS 11.3 IN 0431 PM 03/14 PUBLIC BARNEVELD 9.0 IN 0441 PM 03/14 BROADCAST MEDIA ROME 4.8 SSE 8.1 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS WESTMORELAND 4 N 8.1 IN 0700 AM 03/15 COOP WATERVILLE 8.0 IN 1200 PM 03/14 BROADCAST MEDIA DURHAMVILLE 3.5 NNW 7.5 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 2 SSE WATERVILLE 7.0 IN 1130 AM 03/14 PUBLIC POINT ROCK 0.6 SE 6.6 IN 0800 AM 03/15 COCORAHS HOLLAND PATENT 1.1 WNW 6.5 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS CLINTON 6.3 IN 1200 PM 03/14 BROADCAST MEDIA WHITESBORO 6.0 IN 0441 PM 03/14 BROADCAST MEDIA MARCY 4.8 IN 0920 PM 03/14 PUBLIC HOLLAND PATENT 4.2 IN 1100 PM 03/14 TRAINED SPOTTERJAMESVILLE 18.7 IN 0923 AM 03/15 TRAINED SPOTTER 2 SE MANLIUS 14.3 IN 0832 PM 03/14 JAMESVILLE 14.2 IN 0927 PM 03/14 TRAINED SPOTTER BALDWINSVILLE 3.5 NE 12.8 IN 0800 AM 03/15 COCORAHS MARCELLUS 12.5 IN 0745 AM 03/15 TRAINED SPOTTER FAIRMOUNT 11.0 IN 0530 AM 03/15 PUBLIC 1 N LAKELAND 11.0 IN 0454 PM 03/14 LIVERPOOL 11.0 IN 0430 PM 03/14 PUBLIC NORTH SYRACUSE 10.6 IN 0730 PM 03/14 TRAINED SPOTTER MARCELLUS 10.3 IN 0729 PM 03/14 PUBLIC 1 SW SYRACUSE 10.1 IN 0918 AM 03/15 TRAINED SPOTTER CAMILLUS 1.0 W 10.0 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS SYRACUSE 4.2 SSW 10.0 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS LIVERPOOL 6.1 NNW 9.7 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS CLAY 4.6 NW 9.4 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 2 W DE WITT 9.3 IN 0650 PM 03/14 TRAINED SPOTTER SKANEATELES 0.8 NNW 9.2 IN 0800 AM 03/15 COCORAHS 2 WSW MATTYDALE 9.0 IN 0910 AM 03/15 PUBLIC SYRACUSE 8.9 IN 0927 PM 03/14 TRAINED SPOTTER FAIRMOUNT 8.3 IN 0927 PM 03/14 PUBLIC SYRACUSE 2.7 S 8.2 IN 0730 AM 03/15 COCORAHS CAMILLUS 8.0 IN 0928 PM 03/14 PUBLIC WESTVALE 8.0 IN 1220 AM 03/15 BROADCAST MEDIA SKANEATELES 9.1 SE 7.7 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 2 SE NORTH SYRACUSE 7.5 IN 0100 AM 03/15 OFFICIAL NWS OBS LAKELAND 7.0 IN 0921 PM 03/14 PUBLIC 1 NNE BAYBERRY 6.5 IN 0200 PM 03/14 PUBLICWATERLOO 7.9 IN 0630 AM 03/15 PUBLICNEWFIELD HAMLET 4.3 S 10.5 IN 0900 AM 03/15 COCORAHS 2 N BESEMER 9.3 IN 0941 AM 03/15 TRAINED SPOTTER GROTON 3.2 SSW 7.5 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 1 W ETNA 6.5 IN 0700 AM 03/15 TRAINED SPOTTER GROTON 0.5 NW 6.1 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS LANSING 6.0 IN 1000 AM 03/15 TRAINED SPOTTER WEST DANBY 5.3 IN 0730 PM 03/14 TRAINED SPOTTER ITHACA 4.1 IN 0900 AM 03/15 TRAINED SPOTTER 0.7 E FREEVILLE 4.0 IN 0800 AM 03/15 COOP TRUMANSBURG 0.4 WNW 3.1 IN 0700 AM 03/15 COCORAHS 1 SW ITHACA 2.0 IN 0430 PM 03/14 PUBLIC ITHACA 6.4 E 1.6 IN 0730 AM 03/15 COCORAHS ITHACA 1.1 SE 1.3 IN 0700 AM 03/15 COCORAHSWEST CARTHAGE 0.3 ENE 11.0 IN 0700 AM 03/15 43.97N/75.62W 4 NW COPENHAGEN 8.4 IN 0925 AM 03/15 43.94N/75.72WCONSTABLEVILLE 1.2 NW 16.0 IN 0500 AM 03/15 43.58N/75.45W HIGHMARKET 2W 15.2 IN 0600 AM 03/15 43.58N/75.52W GLENFIELD 4.1 NNE 11.0 IN 0800 AM 03/15 43.76N/75.36W CHASES LAKE 8.9 IN 0600 AM 03/15 43.76N/75.30W LOWVILLE 8.0 IN 0700 AM 03/15 43.79N/75.48WGENEVA 2.6 IN 0700 AM 03/15 42.88N/77.03W BRISTOL HARBOUR 2.1 IN 0700 AM 03/15 42.75N/77.34WMEXICO 2SW 14.0 IN 0700 AM 03/15 43.44N/76.27W PALERMO 2SSE 12.7 IN 0600 AM 03/15 43.33N/76.27W PHOENIX 7.0 NNE 10.1 IN 0600 AM 03/15 43.33N/76.27W LACONA 3.6 SSE 9.7 IN 0600 AM 03/15 43.60N/76.04W MINETTO 0.1 SE 8.7 IN 0800 AM 03/15 43.40N/76.48WPALMYRA 1.6 NW 5.3 IN 0820 AM 03/15 43.08N/77.25W

