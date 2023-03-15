Robert Smith Details The Cure's Ticketing Strategy For North American Tour

"WE HAD FINAL SAY IN ALL OUR TICKET PRICING FOR THIS UPCOMING TOUR, AND DIDN’T WANT THOSE PRICES INSTANTLY AND HORRIBLY DISTORTED BY RESALE - WE WERE TOLD 'In North America the resale business is a multi-billion $ industry,'" The Cure frontman started in a series of tweets. "WE WERE CONVINCED THAT TICKETMASTER'S 'Verified Fan Page' AND 'Face Value Ticket Exchange' IDEAS COULD HELP US FIGHT THE SCALPERS"
"(WE DIDN’T AGREE TO THE 'DYNAMIC PRICING' / 'PRICE SURGING’ / ‘PLATINUM TICKET' THING... BECAUSE IT IS ITSELF A BIT OF A SCAM? A SEPARATE CONVERSATION!)," he continued. "WE KNOW IT IS A FAR FROM PERFECT SYSTEM - BUT THE REALITY IS THAT IF THERE AREN’T ENOUGH TICKETS ONSALE, A NUMBER OF FANS ARE GOING TO MISS OUT WHATEVER SYSTEM WE USE; AT LEAST THIS ONE TRIES TO GET TICKETS INTO THE HANDS OF FANS AT A FAIR PRICE…"
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