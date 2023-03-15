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KFOR

Oklahoma City animal shelter at ‘critical capacity for dogs’

By K. Querry-Thompson/KFOR,

3 days ago

OKLAHOMA CITY (KFOR) – Oklahoma City Animal Welfare says it is really struggling to keep up with the number of dogs in its care.

“We are at critical capacity for dogs! Please do whatever you can to keep dogs out of the shelter. Euthanasia due to space is a real concern. Dogs 40 lbs and up are still fee waived adoptions,” the shelter posted on Facebook.

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On March 12, the shelter took in 30 animals and recorded 20 adoptions.

The shelter says there are 475 dogs in their care, while their maximum capacity limit is actually set at 297.

  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0jO4kp_0lJl6o4R00
    Allie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0x0tKp_0lJl6o4R00
    Cash Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0U9mtj_0lJl6o4R00
    Charlie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=35jZhz_0lJl6o4R00
    Cowboy Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2gXpjD_0lJl6o4R00
    Dallas Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2T3sFn_0lJl6o4R00
    Dean Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=4PnfPC_0lJl6o4R00
    Ernie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2I4CTh_0lJl6o4R00
    Freya Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=4CrDtb_0lJl6o4R00
    Jordyn Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0m94Qy_0lJl6o4R00
    Luke Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=4EGdP5_0lJl6o4R00
    Max Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=46cNeW_0lJl6o4R00
    Millie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1seWmq_0lJl6o4R00
    Milo Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1kUxzM_0lJl6o4R00
    Milo Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=303mE3_0lJl6o4R00
    Miracle Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1FMbgo_0lJl6o4R00
    Reba Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=3LUZhj_0lJl6o4R00
    Ronnie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2FLWNV_0lJl6o4R00
    Tuko Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2xeLPO_0lJl6o4R00
    Runt Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=3zFqwE_0lJl6o4R00
    Vixen Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1RmZDd_0lJl6o4R00
    Blue Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0K3FwU_0lJl6o4R00
    Bosco Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0SVy3K_0lJl6o4R00
    Cali Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0pCvYH_0lJl6o4R00
    Cassie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1SXz0e_0lJl6o4R00
    Chi Chi Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2jJZsT_0lJl6o4R00
    Corn chip Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1pzWgg_0lJl6o4R00
    Doritos Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=13wwW3_0lJl6o4R00
    Emily Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=3g3Pte_0lJl6o4R00
    Fancy Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=3GFCEC_0lJl6o4R00
    Fritos Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=4Byazy_0lJl6o4R00
    Grey Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2Gm9h5_0lJl6o4R00
    Katie Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1OgllT_0lJl6o4R00
    Katnip Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=0uisD5_0lJl6o4R00
    Kiki Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=4dyyG5_0lJl6o4R00
    Liam Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2SUpBv_0lJl6o4R00
    Mango Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=3pZt2q_0lJl6o4R00
    Marigold Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=44ayoV_0lJl6o4R00
    Maxwell Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=2hDM7u_0lJl6o4R00
    OJ Oklahoma City Animal Welfare
  • https://img.particlenews.com/image.php?url=1xjvY6_0lJl6o4R00
    Rev Oklahoma City Animal Welfare

Dogs who are 40 pounds and heavier are currently free to adopt.

All adoptable dogs are spayed or neutered, microchipped and up-to-date on appropriate vaccinations.

Oklahoma City Animal Welfare is located at 2811 S.E. 29th St. in Oklahoma City.

It is open for adoptions and lost & found pets from 12 p.m. to 5 p.m. every day but holidays.

For more information, call (405) 297-3100.

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For the latest news, weather, sports, and streaming video, head to KFOR.com Oklahoma City.

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