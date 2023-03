Snow totals from our mid March snowstorm

SYRACUSE, NY (WSYR-TV) — Here is a list of snow totals that occurred Monday night and Tuesday in Central New York for our late season Nor’easter. These totals come from National Weather Service reports and are preliminary results.

Map provided by NWS

(scroll and zoom around to find the location you are interested in)

...Broome County... 1 N Sanford 12.0 in 0917 PM 03/14 42.11N/75.48W 1 SW Vestal 5.3 in 0728 PM 03/14 42.07N/76.06W 4 WSW Conklin 4.5 in 0200 PM 03/14 42.01N/75.87W Port Crane 4.0 in 0925 PM 03/14 42.17N/75.83W Conklin 3.0 in 0925 PM 03/14 42.03N/75.80W Endicott 2.0 in 0732 PM 03/14 42.10N/76.06W ...Tioga County... Tioga Terrace 2.0 in 0543 PM 03/14 42.05N/76.12W Owego 1.0 in 0355 PM 03/14 42.11N/76.26W ...Delaware County... Meredith 20.0 in 0400 PM 03/14 42.35N/74.95W Franklin 18.2 in 0924 PM 03/14 42.34N/75.17W East Meredith 16.0 in 0928 PM 03/14 42.42N/74.88W Franklin 15.5 in 0330 PM 03/14 42.34N/75.17W Walton 15.0 in 0926 PM 03/14 42.17N/75.13W Walton 13.5 in 0200 PM 03/14 42.17N/75.13W East Meredith 12.0 in 0240 PM 03/14 42.42N/74.88W Davenport 10.0 in 0737 PM 03/14 42.47N/74.85W Davenport 9.9 in 0225 PM 03/14 42.47N/74.85W Fishs Eddy 8.8 in 0340 PM 03/14 41.97N/75.17W ...ONONDAGA COUNTY... LIVERPOOL 11.0 IN 0430 PM 03/14 43.11N/76.21W NORTH SYRACUSE 10.6 IN 0730 PM 03/14 43.13N/76.13W MARCELLUS 10.3 IN 0729 PM 03/14 42.98N/76.34W JAMESVILLE 9.6 IN 0300 PM 03/14 42.98N/76.07W 2 W DE WITT 9.3 IN 0650 PM 03/14 43.04N/76.10W MARCELLUS 9.0 IN 0400 PM 03/14 42.98N/76.34W 1 N LAKELAND 9.0 IN 0310 PM 03/14 43.10N/76.25W 1 N LAKELAND 7.5 IN 0149 PM 03/14 43.10N/76.25W LIVERPOOL 7.0 IN 0130 PM 03/14 43.11N/76.21W MARCELLUS 7.0 IN 0100 PM 03/14 42.98N/76.34W 1 NNE BAYBERRY 6.5 IN 0200 PM 03/14 43.16N/76.21W ...MADISON COUNTY... CAZENOVIA 16.0 IN 0440 PM 03/14 42.93N/75.85W ERIEVILLE 15.4 IN 0300 PM 03/14 42.85N/75.73W CAZENOVIA 15.0 IN 0305 PM 03/14 42.93N/75.85W CHITTENANGO 13.5 IN 0739 PM 03/14 43.05N/75.87W ONEIDA 11.0 IN 0420 PM 03/14 43.08N/75.66W 2 WSW CHITTENANGO 9.5 IN 0435 PM 03/14 43.04N/75.91W CHITTENANGO 9.3 IN 0200 PM 03/14 43.05N/75.87W ONEIDA 8.5 IN 0120 PM 03/14 43.08N/75.67W ...ONEIDA COUNTY... SAUQUOIT 15.3 IN 0430 PM 03/14 43.00N/75.25W 1 W SAUQUOIT 13.9 IN 0147 PM 03/14 43.00N/75.26W NEW YORK MILLS 11.3 IN 0431 PM 03/14 43.10N/75.29W NEW HARTFORD 10.5 IN 0357 PM 03/14 43.07N/75.29W BARNEVELD 9.0 IN 0441 PM 03/14 43.27N/75.19W WHITESBORO 6.0 IN 0441 PM 03/14 43.12N/75.30W ...TOMPKINS COUNTY... WEST DANBY 5.3 IN 0730 PM 03/14 42.32N/76.52W LANSING 4.5 IN 0537 PM 03/14 42.49N/76.49W 1 W ETNA 4.0 IN 0424 PM 03/14 42.48N/76.41W ITHACA 3.0 IN 0543 PM 03/14 42.44N/76.50W 1 SW ITHACA 2.0 IN 0430 PM 03/14 42.43N/76.52W ...CHENANGO COUNTY... 1 NE NORWICH 13.0 IN 0737 PM 03/14 42.55N/75.51W COLUMBUS 13.0 IN 0547 PM 03/14 42.68N/75.37W SHERBURNE 12.0 IN 0547 PM 03/14 42.68N/75.50W GUILFORD 12.0 IN 0230 PM 03/14 42.40N/75.48W NORWICH 9.0 IN 0130 PM 03/14 42.54N/75.52W ...CORTLAND COUNTY... VIRGIL 5.5 IN 0130 PM 03/14 42.52N/76.18W ...OSWEGO COUNTY... 2 E CONSTANTIA 8.2 IN 0230 PM 03/14 PUBLIC PHOENIX 6.5 IN 0300 PM 03/14 PUBLIC 2 N RICHLAND 6.3 IN 0330 PM 03/14 TRAINED SPOTTER PULASKI 5.9 IN 0330 PM 03/14 PUBLIC 2 WSW OSWEGO 3.3 IN 0300 PM 03/14 CO-OP OBSERVER

