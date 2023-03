Here are the 2023 Mid-Illini all-conference boys and girls basketball teams

The all-Mid-Illini Conference boys and girls basketball teams have been announced for the 2022-2023 school year. Here are the athletes who garnered all-league honors.

Boys

FIRST TEAM: Tyler Mason (Metamora, junior); Drew Tucker (Metamora, senior); Ethan Kizer (Metamora, senior); Tyson Swanson (Metamora, senior); Justin Page (East Peoria, senior); Jack DuBois (East Peoria, senior); Jake Stewart (Washington, senior); Matthew Juergens (Pekin, junior).

SECOND TEAM: Kaden Otto (Canton, senior); Austin Schaumburg (Dunlap, senior); Gus Rugaard (Morton, junior); Tate Roley (Morton, senior); Wes Gudeman (Morton, sophomore); Sol Chown (East Peoria, senior); Luke Hopp (Metamora, junior); Micah Bruer (Washington, senior).

Girls

FIRST TEAM: Claire McDougall (Washington, senior); Allison Wheeler (Canton, sophomore); Sophia Remmel (Dunlap, senior); Katy Ramage (Metamora, senior); Avery Tibbs (Washington, freshman); Tatym Lamprecht (Morton, senior); Julia Sollberger (Dunlap, junior); Camryn Youngquist (Metamora, senior).

SECOND TEAM: Allie Lambe (Pekin, sophomore); Addy Engel (Morton, junior); Ella Demler (Canton, sophomore); Jena Goforth (Canton, junior); Carly Vaughn (Washington, senior); Hannah West (Limestone, sophomore); Payton Haley (Dunlap, senior); Ella Russell (Metamora, sophomore).

