Prep soccer: North Bay League boys, girls all-league teams

With the completion of the 2022-23 winter sports season, the North Bay League has unveiled all-league teams for winter sports.

Here are the all-league boys and girls soccer teams from the Oak and Redwood divisions.

NBL-Oak boys

Most Valuable Offensive Player

Alexis Alcantar, Sr., Piner

Most Valuable Defensive Player

Jose Abel Calvillo, Sr., Rancho Cotate

Cohen Ferrari, Sr., Maria Carrillo

First Team

Jose Laureles, Sr., Piner

Antonio Gomez, Sr., Piner

Guillermo Gonzalez, Sr., Piner

Gabriel Gonzalez, Jr., Piner

Jaxon Cho, Sr., Maria Carrillo

Aiden Flanagan, Jr., Maria Carrillo

Landon Ruggles, Jr., Maria Carrillo

Kyson Boyd, Jr., Montgomery

Xavius Lanford, Jr., Montgomery

Jude Stone, So., Cardinal Newman

Nacio Gutierrez, Fr., Cardinal Newman

Juan Pablo Hernandez, Sr., Rancho Cotate

Fabian Nava, Sr., Windsor

Second Team

Fabian Villagomez, Sr., Piner

Bryan Morales, Sr., Piner

Alejandro Mote-Recorder, Fr., Piner

Christopher Camara Chimal, Jr., Piner

AJ O’Malley, Sr., Maria Carrillo

Maica Rivas, So., Maria Carrillo

Alex Dieter, Sr., Maria Carrillo

Izaac Castillo, Jr., Montgomery

Miles Bergum, So., Montgomery

Amiel Mengistab, Sr., Cardinal Newman

Will Liu, Sr., Cardinal Newman

David Alexis Zepeda, Sr., Rancho Cotate

Adrian Lopez, Sr., Windsor

NBL-Redwood boys

Co-Most Valuable Players

Rios Munoz, Fr., Ukiah

Toby Bush, Jr., Analy

First Team

Danny Sandoval, Sr., Ukiah

James Rodrigue, So., Ukiah

Santiago Bermudez, Fr., Ukiah

Aurelio Alvarez, Jr., Ukiah

Manuel Vargas, So., Santa Rosa

Adrian Ibarra, Sr., Santa Rosa

Luis Gomez Olivares, Sr., Elsie Allen

Jose Reyes, Sr., Healdsburg

Edwin Vasquez, Jr., Healdsburg

Traver Huggins, Jr., Analy

Adrian Contreras, Sr., Analy

Elliott Meechan, Jr., Analy

Second Team

Josue Garcia, So., Ukiah

Adrian Vasquez, Fr., Ukiah

Alex Higareda, Jr., Ukiah

Omar Flores, So., Ukiah

Angel Arriaga, Sr., Santa Rosa

Saith Rodriguez, Jr., Santa Rosa

Edgar Palomino Rivera, Jr., Elsie Allen

Edgar Campos, Sr., Healdsburg

Alan Avalos, Jr., Healdsburg

Alan Carmona, Sr., Analy

Alex Rodriquez, Jr., Analy

Owen McCully, Jr., Analy

Coach of the Year

Herbert Lemus, Healdsburg

NBL-Oak girls

Most Valuable Offensive Player

Madeline Graham, Sr., Maria Carrillo

Most Valuable Defensive Player

Natalia Belmonte, Sr., Cardinal Newman

First Team

Lauren McKeown, Jr., Cardinal Newman

Samantha Fenske, Sr., Cardinal Newman

Abella Hunter, Jr., Cardinal Newman

Sofia Lightner, Jr., Cardinal Newman

Emma Popoff, Sr., Maria Carrillo

Eilidh Takekawa, Jr., Maria Carrillo

Brynn Korpela, Jr., Maria Carrillo

Brooklyn Martens, Jr., Windsor

Elsa Nolan, Sr., Windsor

Janae Schwan, Sr., Montgomery

Michelle Salas, Sr., Montgomery

Tatiana Avila, Sr., Analy

Second Team

Bella D’Amico, Fr., Cardinal Newman

Alex Barnes, Jr., Cardinal Newman

Nathali Mendoza, Fr., Cardinal Newman

Siena Roy, So., Cardinal Newman

Lilah Kerr, Fr., Maria Carrillo

Mia Carra, Jr., Maria Carrillo

Sydney Ngo, Sr., Maria Carrillo

Audrey Moberly, Jr., Windsor

Jadyn Holdenried, Sr., Windsor

Kalani Gonzales, Sr., Montgomery

Natalie Ortiz, Jr., Montgomery

Isabela Yob, Sr., Analy

NBL-Redwood girls

Most Valuable Offensive Player

Allie Iversen, So., Ukiah

Most Valuable Defensive Player

Viola Santana, Sr., Healdsburg

First Team

Julia Dolph, So., Healdsburg

Lucy Behrens, Fr., Healdsburg

Priscila Plancarte, Sr., Elsie Allen

Atiana Santoyo, So., Piner

Sofia Correia, So., Piner

Melia Smith, So., Rancho Cotate

Yasmin Vega, Jr., Rancho Cotate

Jessica Sprouse, Jr., Rancho Cotate

Audrey Rhodes, Sr., Ukiah

Addison Huff, Fr., Ukiah

Sinead Bermudez, Sr., Ukiah

Payton Torres, Sr., Ukiah

Natalie Brown, Sr., Santa Rosa

Second Team

Clarissa Cano, Sr., Healdsburg

Maddie Munselle, So., Healdsburg

Nadia Fernandez, Sr., Elsie Allen

Dulce Aguirre, So., Piner

Jessica Carnilo Ruiz, So., Piner

Yhareth Gomez, So., Rancho Cotate

Jolee Gifford, So., Rancho Cotate

Breanna Fagundes, So., Rancho Cotate

Avalon Crowder, Jr., Ukiah

Molly Huff, Fr., Ukiah

Lillianne Thies, Fr., Ukiah

Sydney Steinbuck, Sr., Ukiah

Kiana Sosa, Sr., Santa Rosa

