Corpus Christi high School scores, results, schedules: Baseball, softball

BASEBALL

THURSDAY, MARCH 16

NON-DISTRICT

ALICE 8, MATHIS 0

W — R. Ramirez. L — A. Deleon

Highlights — Alice, E. Lozano 2-2, 2 R, 2 BB; R. Galvan 2-3, 2 R; L. Rodriguez 1-3, R; A. Asevedo 1-2, R, RBI, BB; Robert Ramirez 7 IP, 7 K, perfect game.

RAY 4, VETERANS MEMORIAL 3, 8 INN.

W — Keevyn Goss. L — Michael Krall

Highlights — Ray, Jack Bell HR, 2 RBI, 2 R; Lucas Tinajero RBI single.

ODEM 8, HEBBRONVILLE 7

W — Daniel Lopez.

Highlights — Odem, Julian Gomez 2-3, RBI; Evan Nunez 1-3, R, RBI; Tyler Brewer 1-3, 2 R, RBI; Roy Bray 1-1, RBI; Trey Canales 1-3, 2 R; Adrian Martinez 1-3, R; Payton Simmons 1-4, RBI; Josh Chavira 2 R; Daniel Lopez 2 BB, 2 K; Caleb Gonzales 3 I P, 5 H, 2 R, 1 ER, 1 K; Trey Canales 2 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 2 K.

CALALLEN 12, PLEASANTON 4

W — M. Lopez. L — J. Arredondo.

2B — Calallen, J. Calderon, J. Batek, R. Cruz, D. Byars. 3B — Calallen, T. Vasquez.

Highlights — Pleasanton, R. Gonzalez 2 R, RBI, 3 BB; J. Guerra 1-4, RBI; M. Sauceda 1-3, R; R. Benavides 1-2, RBI, BB. Calallen, D. Gamez 2 RBI, BB; T. Vasquez 2-5; D. Byars 1-3, 2 R, BB; M. Lopez 3-4, R, RBI; J. Calderon 3-4, 2 R, 2 RBI; J. Batek 1-2, RBI; R. Reyes 2-2, R; R. Cruz 1-1, R, 2 RBI, BB; C. Byars 1-4, 3 RBI; A. Flores 2 R; B. Mitchell 3.1 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 4 K; M. Lopez 3.2 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 2 K.

MOODY 8, MILLER 0

W — Ernesto Gonzalez.

2B — Robert Inocencio.

Highlights — Moody, Robert Inocencio 3-3, 3 RBI, 2 SB; Jadiel Soto 1-3, RBI; Aiden Ramirez 1-3, RBI; Noah Garcia 1-3, 2 RBI.

Records — Moody 9-9-1

FRIDAY, MARCH 17

DISTRICT 30-4A

West Oso at Rockport-Fulton, 7

Sinton vs. Beeville, 5:30, Whataburger Field

DISTRICT 31-2A

Woodsboro at Three Rivers, 7

TAPPS

IWA at SA Holy Cross, 4

NON-DISTRICT

Benavides at Riviera, 1

Calallen at Eagle Pass

Victoria West at Carroll, 1

Flour Bluff at Victoria East, 1

Moody at Tuloso-Midway, 6

Zapata at Falfurrias, 7

London at Robstown, 7

WEDNESDAY, MARCH 15

NON-DISTRICT

FLOUR BLUFF 3, GREGORY-PORTLAND 2

W — C. Tijerina. L — N. Turner

Highlights — G-P, C. Orrell 1-3, R; R. Rodriguez 1-3, R; O. Mariscal 1-3, RBI; J. Quam 1-3. FB, C. Sneed 1-2, 2 R; C. Tijerina 1-1, R.

CARROLL 7, VICTORIA EAST 5

W — Matthew Rodriguez. L — Xavier Ortega

Highlights — Carroll, Dae Palomo 3-for-3, 3 RBI; Chris Chavez 1-for-4, 2B, R, 2 RBI. East, John Garcia 2-for-2, 2 RBI; X. Ortega 1-for-3, 3-run HR; Isaac Perez 2-for-2, 3B, R.

Records — Carroll 11-6-2; Victoria East 13-4.

RAY 6, MOODY 0

W — Lucas Tinajero. L — Robert Inocencio

2B — Ray, Jack bell 2, Larry Olivarez, Lucas Tinajero, Keevyn Goss

Highlights — Moody, Rowan Acosta 1-3; Robert Inocencio 1-3. Ray, Lucas Tinajero 3-3, 2B, 2 RBI, 7 IP, 2 H, 0 R; Jack Bell 3-4, 2 2B, 2 R, RBI; Juan Garcia 1-3, RBI; Brandon Chapa 2-3.

TUESDAY, MARCH 14

DISTRICT 30-4A

ORANGE GROVE 5, BEEVILLE 0

W — M. Lopez. L — L. Garcia.

2B — OG, W. Klatt, L. Srubar; Beeville, D. Perez, L. Garcia.

Highlights — OG, J. Atkinson 2-4, R, BB; M. Lopez 3-4, RBI, BB and 7 IP, 7 H, 0 R, 7 K; L. Rodriguez 2-3, RBI, BB; W. Klatt 1-4, R; L. Srubar 1-2, R, RBI, 2 BB. Beeville, L. Garcia 1-4 and 4.2 IP, 10 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 5 K; C. Deleon 1-3; C. Gonzales 1-3; D. Vasquez 1-3; D. Perez 1-3; T. Fox 2-3; M. Martinez 2.1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 4 K.

DISTRICT 31-2A

PORT ARANSAS 5, THREE RIVERS 3

W — R. Tallent. L — Diaz.

2B — Port A, T. Garrett 2; TR, Ruiz.

Highlights — Port A, T. Garrett 2-4, R; A. Bepko 2-3, R, RBI, BB; R. Tallent 1-4, R and 7 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 5 K; K. Estes 1-3, R; J. Vachon 1-2, RBI, BB. TR, Carranza 1-4, R, RBI; Ruiz 3-3, R, RBI; Diaz 6.2 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 7 K.

NON-DISTRICT

ALICE 16, ROCKPORT-FULTON 11

W — A. Acevedo. L — J. Grubert.

2B — Alice, R. Galvan; R-F, S. Howell, D. Phillips, J. Keown. HR — Alice, E. Lozano.

Highlights — Alice, E. Lozano 1-2, 3 R, RBI; A. Garcia 2-5, 2 R, 2 SB; R. Galvan 3-5, 3 R, RBI; R. Ramirez 3-3, 2 R, 4 RBI. R-F, A. Smith 2-5, R, 2 RBI, SB; D. Phillips 2-5, R, 2 RBI; S. Howell 2-4.

Records — Rockport-Fulton 5-9.

MONDAY, MARCH 13

NON-DISTRICT

KING 5, VICTORIA EAST 4

W — D. Garcia. L — H. Baros.

2B — Vic East, M. Sockwell.

Highlights — VE, G. Youngblood 3-4, R, RBI; R. Steele 2-3, RBI, BB; M. Sockwell 1-3, R; I. Perez 1-3, R, RBI, R; G. Goldman 3 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 K; H. Baros 3 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 K. King, N. REyes 2 R, RBI, BB; K. Castillo 1-3, BB; D. Garcia 1-3, RBI and 5 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 5 BB, 8 K; J. Trevino 2 IP, 1 BB, 3 K and 2-3; J. Hernandez 1-2, R; J. Deleon R, BB; B. Guillen 2-3, R; R. Rodriguez 1-2, RBI, BB.

CARROLL 3, GREGORY-PORTLAND 1

W — Isaac Perez. L — Omar Mariscal.

2B — Carroll, Jake Cruz.

Highlights — G-P, Boede Talmantez 1-3, R; Omar Mariscal 1-3 and 5 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 3 K. Carroll, Easton Hewitt 1-2, R, BB; Chris Chavez 2 BB; Jake Cruz 1-3, R; Isaac Perez 1-3, RBI and 7 IP 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 3 K.

MATHIS 8, POTEET 2

W — A. Quesada. L —E. Coronado.

2B — Mathis, A. Deleon. 3B — Mathis, J. Gutierrez.

Highlights — Poteet, E. Coronado 3-3 and 5 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 8 BB, 9 K; D. Wilson 2-2, R. Mathis, A. Quesada 1-4, 2 RBI and 4.2 IP, 4 H, 2 BB, 4 K; J. Tanguma R, 2 BB; J. GUtierrez 3-4, 2 R, RBI; J. Veliz 1-3, R; A. Deleon 2-4, R, 2 RBI and 2.1 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 3 K; R. Sandoval R, BB; J. Coronado R, 2 BB; S. Nixon 2 BB.

LONDON 6, ROCKPORT-FULTON 1

W — B. Lyne. L — K. Novak.

Highlights — London, H. Sepulveda 1-5, 2 RBI; R. Olivares 3-4, R; L. Salinas 2-4, R; E. Ortega 2-4, R, 2 RBI; M. Arispe 2-3, 2 R; B. Watters 2-4, RBI; B. Terry 1-3, RBI; B. Lyne 7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 K. R-F, J. Gibson 1-3, R; R. Whitstine 1-3, RBI.

Records — London 14-4-1.

TULOSO-MIDWAY 2, MARLOW (OKLA.) 1

Highlights — T-M, Erik Flores 3-4, RBI; Max Lara 2-3; Mark Chapa 1-3, RBI; Albert Puente 1-2. Marlow, Holding 1-2, R; Baker 1-2; Harris 1-3, RBI.

Records — T-M 12-5-3.

SOCCER

BOYS

TUESDAY, MARCH 14

DISTRICT 29-4A

Ingleside 11, Kingsville 1

London 5, Calallen 0

Beeville 4, Rockport-Fulton 3

Alice 7, Tuloso-Midway 0

GIRLS

TUESDAY, MARCH 14

DISTRICT 29-4A

Kingsville at Ingleside

London at Calallen

Beeville at Rockport-Fulton

Alice at Tuloso-Midway, at old Carroll HS

SOFTBALL

THURSDAY, MARCH 16

DISTRICT 29-5A

NORTH ZONE

GREGORY-PORTLAND 10, MILLER 0, 5 INN.

2B — G-P, Maria Solis, Reanna Aguirre, Madison Mauricio.

Highlights — Miller, R. Barron 1-2. G-P, Reanna Aguirre 3-3, 2 R; A. Dierks 1-3, R, RBI; Abby Moreno 2-3, 2 R; A. Connor 2-3, R, 2 RBI; M. Fellers 1-3, R; L. Chambers 1-1, RBI; Madison Mauricio 2-3, RBI and 5 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K; E. Cameron 1-2, R, RBI.

Records — Gregory-Portland 15-8, 3-0; Miller 13-10, 0-2.

SOUTH ZONE

VETERANS MEMORIAL 15, KING 0, 3 INN.

W — Maddie Aguilar. L — Sarah Lindial.

2B — VM, Emilee Holmes 2, Desi Garcia, Jolie Eslizalde. 3B — VM, Jolie Elizalde. HR — VM, Talia Maldonado.

Highlights — King, Faith Monsevais 1-2. VM, Jada Zepedea 2-2, 2 R, RBI; Desi Garcia 2-3, 2 R, RBI; Emilee Holmes 2-2, 2 R, 2 RBI; Jolie Elisalde 3-3, 2 R, 4 RBI.

Records — Veterans Memorial 14-7-1, 2-0; King 3-19-2, 1-2.

FLOUR BLUFF 20, MOODY 1, 3 INN.

W — Abby Bippert. L — Kaelynn Benavides.

2B — FB, Evelyn McPeak, Kaedence Quesada, Bella perez, Mia Ortega, Isabel Ambitz, Jade Moreno; Moody, Gabby Moreno. HR — FB, Samiya Johnson, Emily Mayo.

Highlights — FB, Mia Ortega 3-4, 3 R, 3 RBI; Jade Moreno 3-3, 3 R, 5 RBI; Samiya Johnson 2-2, 2 R, 3 RBI; Emily Mayo 2-2, 2 R, 2 RBI. Moody, Gabby Moreno 2-2, RBI; Loviann Vasquez 1-2.

Records — Flour Bluff 16-8, 2-0; Moody 4-16, 0-3.

DISTRICT 31-2A

WOODSBORO 13, YORKTOWN 3, 5 INN.

W — S. Castillo. L — J. Hernandez.

2B — Yorktown, J. Hernandez; Woodsboro, J. Garza. T. Rodriguez 2, J. Tully, S. Castillo 2. 3B — Woodsboro, C. Tully.

Highlights — Yorktown, S. Krueger R, BB; J. Hernandez 2-3, RBI; N. Arredondo 1-2, 2 RBI. Woodsboro, C. Tully 2-4, 3 R; S. Castillo 2-3, 3R, RBI, BB and 5 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 12; T. Rodriguez 2-4, R, 2 RBI; H. Allen 2-2, 2 R, RBI; L. Thompson 2 R, RBI, 2 BB; J. Garza 1-2, 2 R, 4 RBI, BB; J. Tully 1-3, 4 RBI.

NON-DISTRICT

LA JOYA 5, CARROLL 4, 8 INN.

W — A. Hernandez. L — K. Flores.

3B — Carroll, K. Flores.

Highlights — Carroll, A. Mata 2-3, 3 R; K. Flores 2-3, RBI and 7.1 IP, 10 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 4 K; K. Mendez 1-4, R. La Joya, J. Reyes 1-4, R; B. Salazar 1-3, R, BB; A. Hernandez 4-4, R, 2 RBI and 8 Ip, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 18 K; L. Vega 1-4, R, 2 RBI; M. Veloz 1-4, RBI.

FRIDAY, MARCH 17

DISTRICT 31-4A

Alice at Calallen, 1

DISTRICT 29-3A

Goliad at Odem, 7

DISTRICT 30-3A

Banquete at London, 7

WEDNESDAY, MARCH 15

DISTRICT 31-2A

REFUGIO 19, WOODSBORO 0

W — A. Sanchez. L — S. Castillo

HR — Refugio, B. Jimenez.

Highlights — Refugio, A. Sanchez 4 IP, 4 BB, H, 9 K; K. Freeman 1-4, 2 R; E. Flores 3 BB, 3 R; S. Henning 1-2, 3 R, 3 RBI; M. Deleon 2-4, 3 RBI, 2 R; B. Jimenez 1-3, 3 RBI, 2 R. Woodsboro, C. Tully 1-3.

NON-DISTRICT

LONDON 4, CARROLL 3

W — E. Gallegos. L — K. Flores

HR — Carroll, B. Ellison. 3B — London, M. Perez. 2B — London, C. Coy 2, P. Rhoden; Carroll, K. Mendez 2.

Highlights — London, M. Perez 2-2, RBI, R; P. Rhoden 1-3, RBI, R; C. Coy 2-3, 2 RBI; S. Elizondo 1-3. Carroll, K. Mendez 2-3, RBI; K. Flores 2-2, R; B. Ellison 1-2, R, 2 RBI

CALALLEN 14, SAN ANTONIO JUDSON 11

W — R. Rodela. L — M. Perez

HR — Calallen, Audryna Almaraz 1, Alaunah Almaraz 1, J. Thibodeaux, K. Trevino; Judson, M. Perez, A. Keene. 3B — Calallen, M. Geyer. 2B — Calallen, A. Almaraz, K. Trevino; Judson, C. Bravo, M. Perez, Q. Dunn.

Highlights — Calallen, M. Geyer 3-5, RBI, 3 R; A. Almaraz 3-4, 3 R, 6 RBI; A. Almaraz 2-5, 3 RBI, R; K. Trevino 2-5, RBI, R; J. Thibodeaux 1-2, RBI, R; R. Gamez 1-3; M. Flores 2-3, 2 R; K. Leal R. Judson, Q. Qunn 3-4, 3 RBI, R; A. Keene 2-5, 2 RBI, 2 R; M. Perez 3-5, 3 RBI, R; C. Bravo 2-4, 2 R; M. Ramos 1-3, R; A. Allen 2-4, 2 R, RBI.

SANTA GERTRUDIS ACADEMY 18, RAY 2 (6 innings)

W — D'Andra Fernandez. L — Veira Ruiz

HR — SGA, Carina Palacios. 2B — SGA, Izzy De Los Santos, Carina Palacios 2, De'Andra Fernandez, Kiana Cruz.

Highlights — SGA, Carina Palacios 3-5, 7 RBI, 3 R; Izzy De Los Santos 2-4, 2 R; Hannah Perales 3-4, R; Adi Mireles 2-4, 2 R; Kiana Cruz 3-5, R, 3 RBI; N. Mireles 2-4, RBI, 2 R. Ray, Vivi Garza 1-1, R; Lorena Moreno 1-2, RBI; Kailey Benavides 2-3.

TUESDAY, MARCH 14

DISTRICT 29-5A

NORTH ZONE

GREGORY-PORTLAND 9, VICTORIA WEST 7

W — Madison Mauricio.

2B — G-P, Audrey Diercks.

Highlights — G-P, Mauricio 7 IP, 6 K, 6 H, BB and 5 RBI; Reanna Aguirre 2 hits, 2 RBI; Emily Cameron 2 hits; Abigail Moreno RBI; Aubrey Connor RBI.

RAY 4, MILLER 1

W — Vivi Garza. L — Mary Guzman.

2B — Ray, Leah Cran, Kayleen Rodriguez; Miller, Raven Barron.

Highlights — Ray, Sarah Cortez 3-4, 2 RBI; Vivi Garza 1-4, R, RBI; Natalie Cortez 2-3, R. Miller, Janelle Armadillo 2-3, RBI.

SOUTH ZONE

KING 4, MOODY 3

W — Sarah Lindian. L — Kaelynn Benavides.

2B — Moody, Gabby Moreno. HR — Moody, Kaelynn Benavides.

Highlights — Moody, Gabby Moreno 1-3, R, RBI; K. Benavides 2-4, R, 2 RBI; A. Ybarra 2-3. King, F. Monsevais 3-4; C. Gonzalez 2-3; A. Garcia 2-3.

FLOUR BLUFF 4, CARROLL 1

W — Jade Moreno. L — Kiley Flores.

2B — Carroll, Kaeleigh Mendez; FB, Evelyn McPeak, Emily Mayo, Bella Perez.

Highlights — Carroll, Brianna Garza 1-3, BB; Jewel Guerra 2 BB; Kiley Flores 1-3, R and 6 Ip, 7 H, 4 R, 3 ER, 3 BB, 2 K; Kaeleigh Mendez 2-3, RBI; Mikayla Slivas 1-2. FB, Moreno 7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 14 K; Mia Ortega 1-4, 2 RBI; Bella Perez 2-4, RBI, R; Samiya Johnson 1-3, RBI; E. McPeak 2-3, R; Emily Mayo 1-2, RBI.

DISTRICT 30-3A

HEBBRONVILLE 3, FALFURRIAS 0

W — Kadence Trevino. L — K. Menchaca.

2B — Hebbronville, Karina Alarcon, Theresa Salinas.

Highlights — Hebbronville, K. Alarcon 1-3, R; Sophia Hilton 1-3; Maddie Candy 1-3; Kailey Pena 1-3, R; T. Salinas 2-3, RBI; K. Trevino 7 IP, 0 H, 14 K, 3 BB.

Records — Hebbronville 14-8, 1-0; Falfurrias 7-16, 0-1.

NON-DISTRICT

IWA 16, KINGSVILLE 0

W — M. Carrillo. L — B. Mechell.

2B — IWA< K. Moarroquin, B. Lopez, M. Carrillo 2. HR — K. Marroquin.

Highlights — Kingsville, X. Elizondo BB; R. Utury BB. IWA, A. Aleman R, RBI; A. Aleman 1-1, 3 R, 3 BB; B. Lopez 2-3, 3 R, RBI, BB; P. Rodriguez 4 R; M. Salinas 2-4, R, 3 RBI; M. Carrillo 3-3, R, 3 RBI, BB and 3.2 IP, 2 BB, 9 K; K. Marroquin 2-2, R, 4 RBI, BB; A. Clark 2-3, RBI; K. Bean 2 R.

SANTA GERTRUDIS ACADEMY 17, VICTORIA EAST 2, 4 INN.

W — L. Ruiz

2B — SGA, A. Moreno, I. De Los Santos 3, H. Perales 2, A. Mireles.

Highlights — SGA, A. Mireles 3-4, 3 R, 2 RBI; I. De Los Santos 4-4, R, 5 RBI; C. Palacios R, RBI; A. Moreno 3-4, R, 3 RBI; H. Perales 3-3, 3 R, 2 RBI; J. Guerrero 1-2, 3 R; N. Mireles 2 R; L. Ruiz 1-1, 4 RBI and 4 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 4 K; C. Bustamante 2 R.

Records — Santa Gertrudis Academy 19-5

INGLESIDE 10, ARANSAS PASS 0

W — K. Ward. L — C. Heyward.

2B — Ingleside, A. Castillo, C. Rodriguez. 3B — Ingleside, K. Ward.

Highlights — Ingleside, C. Castillo 2-2, 3 R, SB; S. Mircovich 1-1, 2 SAC, RBI, SB; B. Aceves 2-3, 2 RBI, SB, 2 R.

Records — Ingleside 17-7.

MONDAY, MARCH 13

DISTRICT 30-4A

SINTON 5, BEEVILLE 1

W — J. Burch. L — Ariyana Lopez.

2B — Sinton, A. Medrano.

JV — Sinton won 7-6.

Records — Sinton 10-14, 3-0.

DISTRICT 31-2A

SKIDMORE-TYNAN 15, KENEDY 10

W — J. Mann. L — Chapa.

2B — S-T, C. Fuentes, S. Swinnea, M. Briseno, J. Mann; Kenedy, Lewatlen 2. 3B — Kenedy, Salas. HR — S-T. C. Fuentes, J. Mann.

Highlights — S-T, M. Briseno 1-3, 2 R, RBI, 2 BB; C. Fuentes 2-5, 2 R, 3 RBI; J. Mann 5-5, 4 R, 3 RBI and 6.2 IP, 8 H, 10 R, 7 ER, 8 BB, 10 K; L. Garcia 1-3, R, BB; S. Swinnea 3-4, 4 R, RBI; J. Vasquez 3-5, 3 RBI; A. Flores 2-4, R, RBI, BB; A. Torres 1-3, R. Kenedy, Salas 2-4, 2 R, 2 RBI, BB; Bryan 2-2, 2 R, RBI; Rodriguez 1-4, R, RBI; Lewatlen 2-3, 3 RBI; Pena 1-3, 2 R, BB; Deleon R, 2 BB; Villanueva R, RBI.

WOODSBORO 11, PORT ARANSAS 0, 5 INN.

W — S. Castillo. L — K. McCumber.

2B — Woodsboro, T. Rodriguez, J. Tully, H. Allen.

Highlights — Port Aransas, M. Sheffield BB; J. Clark BB; B. Martinez BB; S. Whitley BB. Woodsboro, C. Tully 1-3, 2 R, 2 RBI, BB; S. Castillo 1-2, 2 R, 2 RBI and 5 IP, 0 H, 4 BB, 9 K; T. Rodriguez 1-1, R, 2 RBI, 2 BB; H. Allen 1-3, 3 RBI; J. Garza 2 R, BB; K. Vega 2 R; J. Tulley 1-1, R, 2 RBI, BB.

DISTRICT 32-2A

FREER 14, PREMONT 7

W — E. Balboa. L — Vargas.

2B — Freer, R. Montez. 3B — Premont, Cantu, Vargas; Freer, S. Barker, R. Montez.

Highlights — Premont, Gonzalez 2-4, R, RBI; Cantu 2-4, 5 RBI; Cantu 1-4, R; Vargas 2-4, RBI; Garza 1-2, 2 R, BB. Freer, S. Barker 2-4, 2 R, 2 RBI, BB; J. Washington 2 R, RBI, BB; R. Montez 2-3, R, 2 RBI, BB; L. Rodriguez 2-4, 2 R; A. Washington 1-2, 2 R, BB; R. Aguillon 2 R, RBI, 2 BB; M. Mcquagge 3 R, 2 BB; E. Balboa 4 Ip, 4 H, 2 R, 2 ER, 6 K; C. Gonzalez 2.2 IP, 4 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 2 K.

NON-DISTRICT

CALALLEN 10, LA JOYA 0

W — J. Thibodeaux. L — A. Hernandez.

2B — Calallen, M. Mounts, A. Almaraz, A. Almaraz; La Joya, A. Hernandez. HR — A. Almaraz, A. Almaraz, R. Rodela.

Highlights — Calallen, M. Geyer 2-4, R, RBI; M. Mounts 2-4, R, 2 RBI; R. Rodela 1-4, R, 2 RBI; A. Almaraz 2-3, 2 R, RBI, BB; A. Almaraz 2-4, R, 2 RBI; B. Bailey 1-3, 2 R, RBI, BB; M. Flores 2-4, R, RBI; J. Thibodeaux 7 IP, 3 H, 0 R, 5 BB, 7 K. L Joya, A. Hernandez 3-3.

ALICE 1, ZAPATA 0

W — Ava Hernandez. L — Claudia Garza.

Highlights — A. Hernandez 1-3 and 7 IP, 2 H, 11 K; J. Molina 1-2, R; C. Valadez 1-2, RBI.

This article originally appeared on Corpus Christi Caller Times: Corpus Christi high School scores, results, schedules: Baseball, softball