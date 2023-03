YAHOO!

North Dakota Archery Alliance tournament, continuing DNR webinars coming up on Outdoors Calendar By Brad Dokken, Grand Forks Herald, 3 days ago

By Brad Dokken, Grand Forks Herald, 3 days ago

Mar. 11—To get an event in the Outdoors calendar, contact Brad Dokken at (701) 780-1148, (800) 477-6572 ext. 1148 or by email at. . Deadline ...