Hamlet Middle School names honor roll

A Honor Roll - Seventh Grade : Landon Belanger, McKenzie Brown, Jose Mendoza, Isaiah Morgan, Si Nge, Alexis Smith, Korben Smith, Madison Taylor, Jesse Weatherwax, Kaylon Wynn, Geovanna Zapata Morales. Photo courtesy of Richmond County Schools

ROCKINGHAM — Hamlet Middle School has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

A/B Honor Roll

Sixth Grade: Zayvion Brewington, JahZaiah Brown, Ulises Cordova Hernandez, Noah Cowan, Javier Crank, Matthew Desrochers, Layla Doty, Alana Dumas, Tyrone Gathings, Christopher Hinson, Richard Hogan, Malahki Johnson, Melody Johnson, Nathaniel Lampley, ZhaNhariha Mitchell, Xander Provancher, Destini Ratliff, Olivia Robinson, Kayla Russell, Giada Terry, Filip Thawng, Jaevione Wall, Delmari Williams Bermudez, Myah Williams, Trenton Woody.

Seventh Grade: Carson Brooks, McKayla Brown, Jimmy Contreras Dominguez, Yaniice Conway, Kyra Core, Zahaira Costes, Kayden Gibson, Dustin Heaton, Mavery Hooks, Angel Huerta, Kaylee Johnson, Kalanie Lovett, Jayden Medlin, Genesis Mendez Cordova, Paris Moore, Alexis Mosley, Victor Nguyen, Carrie Powell, Jaiden Pruitt, Brittney Quick, Mackenzie Quick, Emanuel Rodriguez Espinoza, Natasha Santos Ojeda, Charles Sparks, Rhyls Stewart, Isys Teeter, Ashlee Verde, Alexis Webster, Nai Williams, Allyana Wilson.

Eighth Grade: Madysen Allen, John Buchanan, Tyler Buchanan, Aidan Chance, Tristan Chavis, Elizabeth Coates, Jamison Cowan, By’Naisha Dabney, AimeeLynne Dobson, Kaylee Dunn, Joseph Gause, EmmaRae Hinson, Jada Hughes, Payton Keyes, Trenton Lassiter, Caden Locklear, Xavier Locklear, Anna Malott, Kalynn McCormick, Jaidden McDonald, Riley McDonald, Tristin McLaurin, Kathya Mendoza Bautista, Lauren Nicholson, James Robinson, Jaysen Warren, Jackson Webster, Brooklyn Wildes, Luckais Yarbrough, Yoselyn Zapata Garcia, Janet Zapata Morales