3A KingCo girls, boys all-league basketball 2022-23: Liberty's Ryan Gallagher, Juanita's Jay Haltom earn MVP honors

Here are the 3A KingCo girls and boys first and second team selections, plus honorable mentions, for the 2022-23 basketball season, as voted on by the coaches:

GIRLS

MVP: Jay Haltom, Juanita

Defensive player of the year: Paige Citron, Lake Washington

Coach of the year: Katya Yancheva, Juanita

Sportsmanship: Interlake

FIRST TEAM

Myana Calloway, Bellevue

Joy Haltom, Juanita

Sydney Hani, Lake Washington

Caitlin Monahan, Mercer Island

Dakota Nap, Hazen

Ella Whitaker, Liberty

SECOND TEAM

Rae Butler-Wu, Lake Washington

Paige Citron, Lake Washington

Anna Marsh, Mercer Island

Syesha Simanton, Hazen

Ashley Uusitalo, Lake Washington

HONORABLE MENTION

Bellevue: Helena Frey, Selene Morrell

Hazen: Sadie Hollander, Mia McCarthy

Interlake: Harper Moore, Priyal Shah

Juanita: Kimberly Carrara Sanchez, Makenna Te’o

Lake Washington: Angie Helf, Jolie Sim

Liberty: Annabelle Le, Addison Tran

Mercer Island: Aaliyah Khan, Lauren Monahan

BOYS

MVP: Ryan Gallagher, Liberty

Co-defensive players of the year: Aiden Carlson, Lake Washington; Mykolas Kovarskas, Mercer Island

Co-coaches of the year: Omar Parker, Liberty; Gavin Cree, Mercer Island, Aaron Bright, Interlake

Sportsmanship: Juanita

FIRST TEAM

Aiden Carlson, Lake Washington

Ryan Gallagher, Liberty

Denali Hatcher, Liberty

Shelton Henton, Interlake

Brady Kageyama, Bellevue

Alex Yu, Bellevue

SECOND TEAM

Tristen Cruzen, Mercer Island

Mac Fleming, Interlake

Mykolas Kovarskas, Mercer Island

Kiyen Martin, Lake Washington

Derek Nordale, Mercer Island

HONORABLE MENTION

Bellevue: Andrew Gooding, Kenyan Jackman-Thomas

Hazen: Kian Demagajes

Interlake: Kai Bento, Clark Tonnon

Juanita: Bradley Geisen, Macklin Gray

Lake Washington: Will Banks, Tyler Mesnick

Liberty: Cooper Rataezyk, Jackson Whitaker

Mercer Island: Jackson Bredy