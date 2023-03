3A PCL girls, boys all-league basketball 2022-23: Lincoln's Ciona Wells, Bonney Lake's Jazmyn Shipp share MVP honors

Here are the 3A PCL girls and boys first and second team selections, plus honorable mentions, for the 2022-23 basketball season, as voted on by the coaches:

GIRLS

Co-MVPs: Ciona Wells, Lincoln, jr.; Jazmyn Shipp, Bonney Lake, jr.

Offensive player of the year: Atreonia Garner, Spanaway Lake, sr.

Defensive player of the year: Jaleigha Robinson, Lincoln, jr.

Sportsmanship: Mount Tahoma

FIRST TEAM

Oliviyah Edwards, Lincoln, fr.

Atreonia Garner, Spanaway Lake, sr.

Jaleigha Robinson, Lincoln, jr.

Malani Warren, Lincoln, sr.

Annique Smith, Silas, fr.

SECOND TEAM

Deandrea Woods-Singleton, Lincoln, jr.

McKenna Jacobs, Silas, sr.

Emma Moore, Bonney Lake, sr.

Simani Thomas, Lincoln, sr.

Desirae Campos, Lakes, sr.

HONORABLE MENTION

Faith Jackson, Silas, sr.

Jordin Palu-Pinkett, Mount Tahoma, fr.

Evin Elias, Bonney Lake, jr.

Deborah Mckinney, Spanaway Lake, soph.

Samara Oliver, Lakes, soph.

Ava Bailey, Bonney Lake, sr.

BOYS

MVP: Omarion Boston, Lincoln, sr.

Offensive player of the year: Ne'Quan Brown, Stadium, sr.

Defensive player of the year: Donovan Gill, Stadium, soph.

Coach of the year: Ryan Rogers, Lincoln

FIRST TEAM

Ne’Quan Brown, Stadium, sr.

Carter Williford, Mount Tahoma, jr.

Baaroc Rivers, Stadium, soph.

Gabarri Johnson, Lincoln, sr.

Tre Walker, Silas, jr.

SECOND TEAM

Taveonte Webster, Silas, sr.

Cooper Aitken, Spanaway Lake, sr.

Nehimah Pollard, Mount Tahoma, sr.

Elijah McChristian, Lakes, jr.

Shawn Burton, Bonney Lake, sr.

HONORABLE MENTION

Donovan Gill, Stadium, soph.

Kole Kimball, Bonney Lake, sr.

Isaiah Cunningham, Lincoln, soph.

Keon Dewalt, Silas, sr.

AJ Banks, Spanaway Lake, jr.

Bryce McCray, Lakes, soph.

Wyatt Ulsh, Lincoln, jr.

D’Marcus Alexander, Spanaway Lake, sr.

Kellen O’Halloran, Stadium, sr.

Tino Liulevsega, Spanaway Lake, sr.