Oregon 6A boys basketball state tournament predictions from SBLive: Which team will win the state championship?

The OSAA 6A boys basketball state tournament tips off Thursday at Chiles Center in Portland. Here are our predictions for every game, every round.

Agree or disagree with our picks?

Photo by Ken Waz: Tualatin celebrates after winning the 2021-22 Class 6A boys basketball state title

(1) West Linn vs. (9) Central Catholic

JD Humburg: West Linn

Mike Swanson: West Linn

René Ferrán: West Linn

Dan Brood: West Linn

Alex Tam: West Linn

Dave Ball: West Linn

Bob Lundeberg: West Linn

Shane Hoffmann: West Linn

Taylor Balkom: West Linn

Michele Bunch: West Linn

Leon Neuschwander: West Linn

(4) Lincoln vs. (5) Gresham

JD Humburg: Lincoln

Mike Swanson: Lincoln

René Ferrán: Lincoln

Dan Brood: Lincoln

Alex Tam: Lincoln

Dave Ball: Lincoln

Bob Lundeberg: Gresham

Shane Hoffmann: Gresham

Taylor Balkom: Lincoln

Michele Bunch: Lincoln

Leon Neuschwander: Lincoln

(3) Tualatin vs. (6) Beaverton

JD Humburg: Tualatin

Mike Swanson: Tualatin

René Ferrán: Tualatin

Dan Brood: Tualatin

Alex Tam: Tualatin

Dave Ball: Tualatin

Bob Lundeberg: Beaverton

Shane Hoffmann: Tualatin

Taylor Balkom: Tualatin

Michele Bunch: Tualatin

Leon Neuschwander: Beaverton

(2) Barlow vs. (7) Mountainside

JD Humburg: Barlow

Mike Swanson: Barlow

René Ferrán: Barlow

Dan Brood: Barlow

Alex Tam: Barlow

Dave Ball: Barlow

Bob Lundeberg: Barlow

Shane Hoffmann: Barlow

Taylor Balkom: Barlow

Michele Bunch: Mountainside

Leon Neuschwander: Barlow

Semifinals winners

JD Humburg: Lincoln, Barlow

Mike Swanson: West Linn, Tualatin

René Ferrán: West Linn, Tualatin

Dan Brood: West Linn, Tualatin

Alex Tam: West Linn, Tualatin

Dave Ball: West Linn, Barlow

Bob Lundeberg: West Linn, Beaverton

Shane Hoffmann: West Linn, Tualatin

Taylor Balkom: West Linn, Tualatin

Michele Bunch: West Linn, Tualatin

Leon Neuschwander: West Linn, Barlow

State champion

JD Humburg: Lincoln

Mike Swanson: West Linn

René Ferrán: West Linn

Dan Brood: West Linn

Alex Tam: West Linn

Dave Ball: West Linn

Bob Lundeberg: West Linn

Shane Hoffmann: West Linn

Taylor Balkom: West Linn

Michele Bunch: Tualatin

Leon Neuschwander: West Linn

