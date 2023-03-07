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VHSL State Semifinals Scores and Finals Schedule

By Jermaine Ferrell,

3 days ago

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VHSL FINALS-VCU SIEGEL CENTER-RICHMOND

BOYS

CLASS 5 SEMIFINALS

PATRICK HENRY 76 , HIGHLAND SPRINGS 67

WOODSIDE 66, MAURY 58

CLASS 5 FINAL-SATURDAY 1PM

PATRICK HENRY VS. WOODSIDE

CLASS 4 SEMIFINALS

E.C. GLASS 70 , TUSCARORA 49

VARINA 40, KING’S FORK 34

CLASS 4 FINAL-THURSDAY 8PM

E.C. GLASS VS. VARINA

CLASS 3 SEMIFINALS

NORTHSIDE 58, CAVE SPRING 52

HOPEWELL 69, SKYLINE 66

CLASS 3 FINAL-FRIDAY 2:30PM

NORTHSIDE VS. HOPEWELL

CLASS 2 SEMIFINALS

RADFORD 58, FLOYD COUNTY 57(OT)

JOHN MARSHALL 112, BRUNSWICK 49

CLASS 2 FINAL-SATURDAY 6:30PM

RADFORD VS. JOHN MASHALL

CLASS 1 SEMIFINALS

LANCASTER 69, ALTAVISTA 40

GEORGE WYTHE 45, AUBURN 42

CLASS 1 FINAL-THURSDAY 2:30PM

GEORGE WYTHE VS. LANCASTER

GIRLS

CLASS 4 SEMIFINALS

PULASKI COUNTY 54 , TUSCARORA 53

HAMPTON 55, KING’S FORK 49

CLASS 4 FINAL-THURSDAY 6PM

PULASKI COUNTY VS. HAMPTON

CLASS 3 SEMIFINALS

CARROLL COUNTY 70, LIBERTY CHRISTIAN 43

BRENTSVILLE DISTRICT 46, MERIDIAN 41

CLASS 3 FINAL-FRIDAY 12:30PM

CARROLL COUNTY VS. BRENTSVILLE DISTRICT

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