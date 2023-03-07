VHSL State Semifinals Scores and Finals Schedule

VHSL FINALS-VCU SIEGEL CENTER-RICHMOND
BOYS
CLASS 5 SEMIFINALS
PATRICK HENRY 76 , HIGHLAND SPRINGS 67
WOODSIDE 66, MAURY 58
CLASS 5 FINAL-SATURDAY 1PM
PATRICK HENRY VS. WOODSIDE
CLASS 4 SEMIFINALS
E.C. GLASS 70 , TUSCARORA 49
VARINA 40, KING’S FORK 34
CLASS 4 FINAL-THURSDAY 8PM
E.C. GLASS VS. VARINA
CLASS 3 SEMIFINALS
NORTHSIDE 58, CAVE SPRING 52
HOPEWELL 69, SKYLINE 66
CLASS 3 FINAL-FRIDAY 2:30PM
NORTHSIDE VS. HOPEWELL
CLASS 2 SEMIFINALS
RADFORD 58, FLOYD COUNTY 57(OT)
JOHN MARSHALL 112, BRUNSWICK 49
CLASS 2 FINAL-SATURDAY 6:30PM
RADFORD VS. JOHN MASHALL
CLASS 1 SEMIFINALS
LANCASTER 69, ALTAVISTA 40
GEORGE WYTHE 45, AUBURN 42
CLASS 1 FINAL-THURSDAY 2:30PM
GEORGE WYTHE VS. LANCASTER
GIRLS
CLASS 4 SEMIFINALS
PULASKI COUNTY 54 , TUSCARORA 53
HAMPTON 55, KING’S FORK 49
CLASS 4 FINAL-THURSDAY 6PM
PULASKI COUNTY VS. HAMPTON
CLASS 3 SEMIFINALS
CARROLL COUNTY 70, LIBERTY CHRISTIAN 43
BRENTSVILLE DISTRICT 46, MERIDIAN 41
CLASS 3 FINAL-FRIDAY 12:30PM
CARROLL COUNTY VS. BRENTSVILLE DISTRICT Copyright 2023 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
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