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Aulander, NC
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Aulander Elementary School Principal's List, Honor Roll set

5 days ago

Aulander Elementary School Principal Dr. Chandra Eley recently announced the Principal’s List and Honor Roll for the second nine-week grading period.

Those honored include:

Principal’s List

Guerrero Gutierrez, Sophia Nicole

Whitaker, Ameera Ra’Qual

Williams, Aleesia Jordin

Daniels, Joshua Christopher

Godwin, Silas Llewellyn

Williams, Amia Makenzie

Brown, Skylar Janiyah

Norfleet, Angel Yvette

Askew, Lillian Grace

Cherry, Syi’narie Layonnie

Godwin, Cordelia Lee

Harmon, Rocariyez Quadrek

Rankins, Kieryona

Winston, Myles Jamuson

Holley, Shanyla Layla

Honor Roll

Abbensetts, Josiah Kayden

Leary, Juztice McKinzee

Riddick, Jayden Kimbrough

Sykes, Tori Janae

Winston, Mason James

Allen, Quan’Najah J’Nel

Gatling, Chloe L’Oreal

Mabine, Journie Tayla Harmony

Peele, Whitman Farrell

Yeldell, Sterling Jermaine

Blount, Ahmir Ja’had

Spivey, Le’onna Ter’riyah

Watford, Zay’veon Jamill

Ballard, Royal Essence

Holloman, Anneisha Nicole

Leary, Jaden McCoy

Cherry, Skylar Katie

Freeman, Tar’Niya Ajanae

Jenkins, Laykin

Mitchell, A’Zai Jemetris

Williams, Amare’ Dequan

Adderton, Anastasia Marie

Dunphy, Aria Rei

Faison, Davon McCrae

Hudgins, Alaina Juanita

Hudgins,Ava Martia

James, Amiya Dior

Paredes Sanchez, Jenaro

Simmons, Londynn Janae

Smith, Kamari Jayden

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