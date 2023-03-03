BMS students earn academic honors

Bertie Middle School Principal Ashley Bradley recently announced the Principal’s List and Honor Roll for the school’s second grading period.
Those honored include;
Principal’s List
Outlaw, Rah’Kirah Janii
Corey, Caleb Herman
Robinson, Kioja Viktorya
Honor roll
Alston, Treniyah
Chamblee, Kameron Keith
Darby, Kellen J
Harrell, Ariane DeNasia
Harris, Jaydan
Langley, Cierstyn Lynn
Lassiter, Olivia Danielle
Miller, Malaysia Rayonna
Mitchell, Isaiah Jalik
Speight, A’Zieyah Sidaja
Square, Tory James
Swain, Jada Morgan
White, Lindsey Renee
White, Taylore Nicole
Williams, Jemari LeKayden
Williams, Taraji Ta’Shawna
Askew, Amani Asheria
Cowan, Jordayne Craig
McMillian, Zhakyria Mieshua
Mizelle, Serenity A
Norfleet, Derrick Pernell
Paredes Sanchez, Randy Jesus
Pringle, Emanuel Eugene
Rimel, Austin David
Ruffin, Darren Jamal
Speight, Deondre E’mari
Battle, Camal Aaron
Dunlow, Hunter
Freeman, Jashauna Jaquana
Futrell, Ke’Auna Sharee
Gamble, Layden Everett
McCoy, Cahleque A
Medina, Valentina Mia
Outlaw, Gary Colton
Outlaw, Jai’Kel Kavone
Rascoe, Tionna Nicole
Runner, Lijean Karmello
Thomas, Jah’Kari Ay’vion
Valentine, Ashlynn Malia
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