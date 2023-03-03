Open in App
Windsor, NC
See more from this location?
May need paid subscription
Bertie Ledger-Advance

BMS students earn academic honors

5 days ago

Bertie Middle School Principal Ashley Bradley recently announced the Principal’s List and Honor Roll for the school’s second grading period.

Those honored include;

Principal’s List

Outlaw, Rah’Kirah Janii

Corey, Caleb Herman

Robinson, Kioja Viktorya

Honor roll

Alston, Treniyah

Chamblee, Kameron Keith

Darby, Kellen J

Harrell, Ariane DeNasia

Harris, Jaydan

Langley, Cierstyn Lynn

Lassiter, Olivia Danielle

Miller, Malaysia Rayonna

Mitchell, Isaiah Jalik

Speight, A’Zieyah Sidaja

Square, Tory James

Swain, Jada Morgan

White, Lindsey Renee

White, Taylore Nicole

Williams, Jemari LeKayden

Williams, Taraji Ta’Shawna

Askew, Amani Asheria

Cowan, Jordayne Craig

McMillian, Zhakyria Mieshua

Mizelle, Serenity A

Norfleet, Derrick Pernell

Paredes Sanchez, Randy Jesus

Pringle, Emanuel Eugene

Rimel, Austin David

Ruffin, Darren Jamal

Speight, Deondre E’mari

Battle, Camal Aaron

Dunlow, Hunter

Freeman, Jashauna Jaquana

Futrell, Ke’Auna Sharee

Gamble, Layden Everett

McCoy, Cahleque A

Medina, Valentina Mia

Outlaw, Gary Colton

Outlaw, Jai’Kel Kavone

Rascoe, Tionna Nicole

Runner, Lijean Karmello

Thomas, Jah’Kari Ay’vion

Valentine, Ashlynn Malia

Expand All
Read in NewsBreak
Comments / 0
Add a Comment
YOU MAY ALSO LIKE
Most Popular newsMost Popular
N.C. Department of Adult Correction Hiring Event Open to Public
Greenville, NC2 days ago
Greenville man killed in head-on crash
Greenville, NC2 days ago
Three charged with larceny from Dollar General
Durham, NC1 day ago
NC girl with multiple rare diseases defies the odds
Sharpsburg, NC2 days ago
One killed, two injured in Greenville head-on collision
Greenville, NC2 days ago
Man arrested in connection to attempted murder in Pitt County
Greenville, NC1 day ago
Houses, vehicles struck by gunfire in NC, sheriff says
Elizabeth City, NC4 days ago
Man wounded in Greenville shootout charged by police
Greenville, NC2 days ago
Edgecombe County woman nabbed for having crack in pants near school, sheriff says
Rocky Mount, NC5 days ago
Ayden Crips gang member sentenced to more than 14 years in prison for drug offenses
Ayden, NC1 day ago
4, including 2 teens and a felon, charged with drug, gun offenses in Edgecombe County
Princeville, NC2 days ago
Man arrested after police pursuit in Pasquotank
Elizabeth City, NC2 days ago

Comments / 0

Community Policy