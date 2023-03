Washington Street Elementary names honor roll

A Honor Roll First Row : Leah McNeill, Miles Robinson, Rhett Williams, Levi Capel, Koa Chaco, Calvin Hall, Maddox Thompson Second Row : Raceem Campbell, Yanirah Smith, Daniel Hall, Nathan Goodman, Ashlynn Ingram, Leah Knox Photo courtesy of Richmond County Schools

ROCKINGHAM — Washington Street Elementary has named their A and A/B Honor Roll for the second nine weeks of the 2022-23 academic year.

A Honor Roll is listed in the caption under each photo.

A/B Honor Roll:Madeline Brigman, Jared Capel, Chelsea Coleman, Noah Covington, Geovani Crump, Zavh Eddins, Damarien Johnson, Elena Johnson, TyNasia Jones, Aubrey Morman, Karson Newton, Briniyah Wall, Jayden Allen, Zaya Baylor, Jayden Brown, Jamir Capel, Clyde Cone, Nish Davis, Russell Diaz Lopez, Amori Farmer, Neveah Gordon, Lashawn Hamilton, Ghailan Hassan, Hayley Helms, Zymori Jones, Shyanne King, Diamond Lemon, Anna McNeill, Owen McNeill, Dontae Pettigrew, Rylen Rodriguez, Daniel Stovall, Keandre Terry, Da’Mela Wall, Jackson Winfield, Isaiah Bailey, Kendarius Baldwin, Corey Beachum, Skyler Burson, Jase Clark, Isaiah Cook, Kaden Davis, Willow Frye, Addison Griffin, Hayle Hutton, Ariana Joseph, K Dynce Kelly, Darren McDonald, Yalana Moffett, Lizet Molina Mundo, Kahmari Nelson, Jamiyah Pettigrew, Alyson ReyesCastrejon, Maria Rodriguez Aguirre, Kailyn Simmons, Parker Yarbrough, Messiah Yates