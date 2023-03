operawire.com

Anja Harteros Cancels Bayerische Staatsoper’s ‘Tristan und Isolde’ By Chris Ruel, 7 days ago

By Chris Ruel, 7 days ago

Anja Harteros is out of the Bayerische Staatsoper‘s production of “Tristan und Isolde.”. The company said that she will be replaced for the April performances ...