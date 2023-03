Central Mass. Hockey Coaches all-star teams announced

The following athletes were named to the Central Mass. Hockey Coaches all-star teams, as selected by the coaches from each team.

The Central Mass. all-star game will be played on Sunday, February 26 at the Wallace Civic Center. The Coughlin Conference will take on the Russell Conference at 4:30 p.m., while the Roy Conference will play the Quinn Conference at 6 p.m.

Roy Conference

Coaches : Stephen Trundle (North Middlesex)

Forwards

Groton-Dunstable : Jerry Fang, Cole Beigel, Jack Van Pelt

Leominster : Will Parker, Brandon LeBlanc

Nashoba : Joe Quinn, Ryan May

North Middlesex : Connor Lavery, Jimmy O'Keefe

Wachusett : Dennis Jardine, Parker Myer, Xavier McManus

Defensemen

Groton-Dunstable : Jarrett Arsenault, Preston Southwick

Nashoba : Dillan Lowe, Colin Ruschioni

North Middlesex : Tyler Cunio, Ashton Donia

Wachusett : Thomas Willman, Braeden MacKenzie

Goalies

North Middlesex : Aaron Scarelli

Wachusett : Casey Dmochowski

Honorable Mention

Groton-Dunstable : Cullen O'Malley, Colin Flood

Leominster : Cody Larsen

Nashoba : Ryan Balewicz, Dillon Kelleher

North Middlesex : Gavin Petrucci, Sean Myers

Wachusett : Cody Penniman

Quinn Conference

Coaches : Chet Hallice (Westborough), Greg Cappello (Algonquin), Mike MacQuarrie (Hopedale)

Forwards

Algonquin : Andrew Hodge, Jack Gulachenski, Owen Cacciatore

Auburn : Braeden Rich

Hopedale : Brady Butler, Jake Frohn, Sean McGee

Marlborough : Gavin Daly, Colin Glynn, Sam Hamann

Westborough : Braden Duggan, Jonathan Lahue

Defensemen

Algonquin : Jack Doolan, Luke Harwich

Auburn : Nolan White, Tommy Lutz

Hopedale : Joey Mahoney

Marlborough : Luc Masse

Westborough : Jake Dapolite, Brendan Martel

Goalies

Algonquin : Jack Stiles

Auburn : Ethan LaPlante

Marlborough : Dan Esteves

Honorable Mention

Auburn : Landon Connor, Teddy Spanos

Hopedale : Aidan Collins, Joe Butler

Marlborough : Chauncey Guenard

Westborough : Teddy Miller, Max Aires

Coughlin Conference

Coaches : Steve Sylvia (St. Bernard's), Scott Freniere (Gardner)

Forwards

Fitchburg : Sammy Jaramillo, Colin Hines, Cody Berkio

Gardner : Chris Merchant

Littleton : Tyler Edwards, Zachary Lizotte

Lunenburg : Nick Fortier

Oakmont : Nate Hylan, Blake Riggins

St. Bernard's : Ben Stout, Hunter Lammi

Defensemen

Fitchburg : Wyatt Peters

Gardner : Ty Burdett

Littleton : Evan Piekos, Liam Glew, Paul Doyle

Lunenburg : Tyler Fortier

Oakmont : Jack Carney

St. Bernard's : Nick Tomczak

Goalies

Gardner : Mark Quinn

Littleton : Charles Becker

Lunenburg : Kyle McGrath

Honorable Mention

Gardner : Cullan White, Jayden Patel, Jason Ingman

Littleton : Connor Glew

Lunenburg : Logan Martin, Dom Benner, Garrett Hakey

Oakmont : Cooper Carignan, Parker Johnson

St. Bernard's : Collin Majowicz, Chase Bergeron

Russell Conference

Coaches : Jay Monfreda and Nick Kreuz (St. Paul)

Forwards

Assabet : Nolan Tomczyk

Grafton : Zack Baker, Nick Gouveia, Brady Keeler

Hudson : Joe Lozoraitis, Christian Stevens

Northbridge : Brett Flanders, Joe Sullivan, Jack Nummela

St. Paul : Colin Kreuz, Evan Waden

Valley Tech : Lukas Petone

Worcester : Jack Duehring

Defensemen

Assabet : Adam Vorce, Joe Bermingham

Grafton : Roman Gillatt, Keegan Gilmore

Northbridge : Derek Lewis

St. Paul : Evan Kondylis

Valley Tech : Joe Manzi

Worcester : Sal Smarra

Goalies

Northbridge : Zach Menard

St. Paul : Chris Palermo

Honorable Mention

Assabet : Thomas Rider, Nick Tenaglia

Grafton : Drew Breen

Northbridge : Chase Falcon

St. Paul : Leighton Riendeau, Aidan Boyce

Worcester : Matthew Rousakos

