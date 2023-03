First name indicates the buyer of the property; second name represents the seller

Cambridge

505 Dewey Ave. ; Patterson Otis E and Kandy D; Porter Lisa N; 2/7/2023; $48,000

204, 206 S. 11th St.; Shaffer Steven A; Thomas Leonard M; 2/6/2023; $32,000

Jackson Township

227 Meadowbrook Drive; Lusk Brittany; Johnson Vincent R; 2/6/2023; $130,000

Madison Township

19853, 19891 Kansas Road; Mentzer Travis E; Jackson Alfred L and Michelle L; 2/7/2023; $60,000

Monroe Township

75959 Vandalia Lane; Bardelli Alicia M and Todd R; Bennett William D and Kimberly E; 2/7/2023; $6,500

Richland Township

No address listed - Lashley Road; Burt James R and Ann M; Castello Jennifer Lynn; 2/7/2023; $15,000

Westland Township

2200 McCarty Lane; Bbd Farms LLC; Zreik Michael R; 2/6/2023; $275,000

This article originally appeared on The Daily Jeffersonian: Public Records: Guernsey County property transfers