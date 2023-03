High school state tournament scores for Feb. 18

Here are the OHSAA winter sport state tournament scores for Toledo-area teams on Feb. 18.

GIRLS BASKETBALL

Division I

At Lake

■ (5) Perrysburg 29, (11) Notre Dame 28

■ (4) Springfield 58, (17) Sandusky 19

At Genoa

■ (2) Fremont Ross 57, (14) Clay 25

■ (7) Northview 39, (6) Whitmer 36

At Fostoria

■ (10) Findlay 55, (15) Lima Senior 28

■ (1) Anthony Wayne 77, Waite 7

At Rossford

■ (8) Southview 38, (9) St. Ursula 26

■ (3) Start 64, (19) Wapakoneta 35

Division II

At Liberty Center

■ (1) Central Catholic 63, (3) Napoleon 22

■ (6) Oak Harbor 28, (9) Maumee 22

At Clay

■ (2) Rogers 71, (11) Otsego 22

■ (4) Wauseon 59, (5) Lake 48

At Patrick Henry

■ (1) Liberty-Benton 64, (11) Defiance 20

At Bluffton

■ (5) St. Marys Memorial 56, (4) Fostoria 38

■ (2) Bryan 41, (7) Elida 37

At Milan Edison

■ (4) Shelby 57, (6) Port Clinton 46

Division III

At Toledo Christian

■ (3) Evergreen 69, (6) Elmwood 39

■ (2) Van Buren 58, (4) Archbold 48

At Otsego

■ (5) Delta 40, (8) Swanton 31

■ (1) Liberty Center 39, (9) Eastwood 22

Division IV

At Shelby

■ (2) Danbury 59, (8) Monroeville 29

At Tiffin Columbian

■ (3) Hopewell-Loudon 48, (5) Arcadia 33

At Van Buren

■ (4) McComb 40, (6) Old Fort 22

At Genoa

■ (1) Toledo Christian 59, (8) Holgate 14

■ (5) Gibsonburg 46, (7) Maumee Valley 31

At Bowling Green HS

■ (3) Lakota 51, (4) Patrick Henry 36

■ (2) Woodmore 56, (6) Fremont St. Joseph 36

At Bryan

■ (3) Stryker 46, (5) Van Wert Lincolnview 34

At Paulding

■ (6) Pettisville 57, (4) Hilltop 43

HOCKEY

■ St. John’s 4, Perrysburg 3

■ St. Francis 9, Anthony Wayne 3