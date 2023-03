LIVE GAME THREAD: West Virginia vs Texas Tech

Get live updates as West Virginia takes on Texas Tech.

Who: West Virginia Mountaineers (15-11, 4-9) vs Texas Tech (14-12, 3-10)

Where: WVU Coliseum (Morgantown, WV)

Tipoff: Approx. 12 p.m.

TV: ESPNU

Stream: fuboTV

Listen: Mountaineer Sports Network from Learfield IMG College

West Virginia Starting 5

G Kedrian Johnson

G Erik Stevenson

F Emmitt Matthews Jr.

F Tre Mitchell

C Jimmy Bell Jr.

Texas Tech Starting 5

G Jaylon Tyson

G De'Vion Harmon

G Kerwin Walton

F Fardaws Aimaq

F Kevin Obanor

LIVE GAME THREAD

Stevenson three, WVU 3-0

Tyson jumper, WVU 3-2

Stevenson three, WVU 6-2

Obanor layup, WVU 6-4

Isaacs three, TTU 7-6

Mitchell three, WVU 9-7

Stevenson jumper, WVU 11-7

Tyson three, WVU 11-10

Matthews jumper, WVU 13-10

Stevenson FT 2/2, WVU 15-10

Harmon layup, WVU 15-12

Ke. Johnson three, WVU 18-12

Isaacs three, WVU 18-15

Aimaq FT 2/2, WVU 18-17

Harmon layup, TTU 19-18

Okonkwo jumper, WVU 20-19

Tyson layup, TTU 21-20

Wilson three, WVU 23-21

Harmon layup, game tied 23-23

Tyson layup, TTU 25-23

Wilson layup, game tied 25-25

Isaacs layup, TTU 27-25

Kedrian Johnson jumper, game tied 27-27

Kedrian Johnson layup, WVU 29-27

Tyson layup & 1, TTU 30-29

Kedrian Johnson 2/2 FT, WVU 31-30

Toussaint layup, WVU 33-30

Fisher layup, WVU 33-32

Tyson layup, TTU 34-33

Kedrian Johnson layup, WVU 35-34

WVU leads 35-34 at halftime

Aimaq FT 2/2, TTU 36-35

Ke. Johnson jumper, WVU 37-36

Harmon layup, TTU 38-37

Harmon dunk, TTU 40-37

Stevenson layup, TTU 40-39

Matthews layup, WVU 41-40

Tyson jumper, TTU 42-42

Ke. Johnson jumper, WVU 43-42

Isaacs three, TTU 45-43

Okonkwo 1/2 FT, TTU 45-44

Toussaint three, WVU 47-45

Tyson 1/2 FT, WVU 47-46

Tyson layup, TTU 48-47

Isaacs layup, TTU 50-47

Stevenson three, game tied 50-50

Tyson three, TTU 53-50

Stevenson jumper & 1, game tied 53-53

Stevenson three, WVU 56-53

Stevenson three, WVU 59-53

Wague layup, WVU 61-53

Obanor layup, WVU 61-55

Kedrian Johnson jumper, WVU 63-55

Harmon 1/2 FT, WVU 63-56

Jennings 1/2 FT, WVU 63-57

Tyson dunk, WVU 63-59

Jennings layup, WVU 63-61

Isaacs layup, game tied 63-63

Tyson three, TTU 66-63

Stevenson three, game tied 66-66

Aimaq 2/2 FT, TTU 68-66

Harmon layup, TTU 70-66

Okonkwo layup, TTU 70-68

Aimaq layup, TTU 72-68

Kedrian Johnson three, TTU 72-71

Aimaq layup, TTU 74-71

Bell 1/2 FT, TTU 74-72

Aimaq 2/2 FT, TTU 76-72

Aimaq 2/2 FT, TTU 78-72

TTU defeats WVU 78-72

