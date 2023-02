SC top boys, girls basketball players named to All-State teams. See who made it

The South Carolina Basketball Coaches released their 2022-23 all-state teams on Tuesday.

Here is a list of the selections and players of year for each classifications:

Class 5A Boys

Player of the Year : Yannick Smith, Summerville

Cam Scott, Lexington; Aiden Brantley, Conway; Gabe Tooper, Fort Mill; Sean Lindsay, Dorman; Elijah Dates, Goose Creek; Jaquarious Patterson, TL Hanna; Jaxon Prunty, Lexington; Devin Grainger, Conway; Terry Leonard, Dorman; Jahlil Hope, Ashley Ridge; JJ Rembert, Nation Ford; Justin Britt, Goose Creek; West Kellett, Woodmont; Jordyn McKeen, Cane Bay; Melvin Teal, Summerville

Class 4A Boys

Player of the Year: Brandon Crawford, Irmo

Kameron Foman, Hartsville; Grayson Kirk, Lancaster; Elijah Hall, North Augusta; Alijah Jones, Greenville; Rowan Irelan, Lucy Beckham; Justin Lloyd, Midland Valley; Zeke Marshall, Westside; Josh Leonard, Wilson; Arden Conyers, Westwood; Nykel Franklin, Wade Hampton; Amare Anderson, Greer; Zyan Hager, Catawba Ridge; Justin Ray, Eastside; Deuce Hudson, West Florence; DaRon Dunbar, North Augusta

Class 3A Boys

Player of the Year: Caleb Mills, Travelers Rest

Lucas Towe, West-Oak; Johnathan Whysong, Wren; Taliek Fuller, Clinton; Horace Jacques, Orangeburg-Wilkinson; Corean Nelson, Crestwood; Justin Daniels, Manning; Michael Dennison, Beaufort; Cam O’Kelley, Seneca; Nick Sweet, Powdersville; Drew McKibben, Travelers Rest; Keishawn Gibson, Union County; Shib Brown, Lower Richland; Myles Squirewell, Lakewood; Duke Bellamy, Loris; Keith Bryant, Hanahan

Class 2A Boys

Player of the Year: Montraivis White, Gray Collegiate

Franklin Davis, Landrum; Zion Wright, Saluda; Connor Cannon, Fox Creek; Ghaleb Wilson, Andrew Jackson; Isaac Gray, Wade Hampton; Malachi Stevens, Oceanside Collegiate; Johnell Sindab, Mullins; Chrisean Oree. Keenan; Javario Tinch, Abbeville; Kaleb Caldwell, North Central; Avantae Parker, Gray Collegiate; Roosevelt Walker, Strom Thurmond; Tyree Edwards, Woodland; Walker Bauknight, Academic Magnet; Jack Pfister, Greer Middle College

Class A Boys

Player of the Year: Jordan Butler, Christ Church

Da’Quean Lewis, Calhoun Falls; Jalen Jefferson, North; Christian Fair, Great Falls; Tydriez Coleman, Great Falls; Ali Khan, High Point Academy; Randy Gibson, Scott’s Branch; Brushard Young, Denmark-Olar; Kavon Chisolm, Estill; Tylin Jenkins, Hannah Pamplico; Kaleb Brown, Baptist Hill; Tre Sutton. Calhoun Falls; Tylin Turman, Calhoun Falls; C.J. Bell, Wagener Salley; Tony Bell, Carvers Bay; Aaden Fair, Great Falls

Class 5A Girls

Player of the Year: Alaina Nettles, Cane Bay

Anaya Muhammad, Woodmont; Dasia Ferguson, Dorman; Chase Thomas, Blythewood; Hillary Offing, Dutch Fork; Rickell Brown, Sumter; Jadein Haynes, R.B. Stall; Trinity Jones, Mauldin; Lindsay Garner, Lexington; Te’Ericka Dowling, Byrnes; Camille Kerridge, Nation Ford; Molly Daugherty, Summerville; Yasmine Cook, Stratford; Emerie Davis, Carolina Forest; De’Ashaj Crawford, Rock Hill; JaiDah Liebert, Spring Valley

Class 4A Girls

Player of the Year: Quinasia Abercrombie, Wade Hampton

Ava Owens, Pickens; Victoria Star Morris, South Pointe; Norriyah Bradley, Aiken; Jessica Woods, Westwood; Jasmine Frierson, Hartsville; Tacoya Heyward, Bluffton; Ahri Scott, Westside; Makailah Davis, Catawba Ridge; Terriana Gray, AC Flora; Celena Grant, North Augusta; Trinity Delaney, AC Flora; Darby Grigg, Northwestern; Jazmyne Lyde, South Florence; Andrea Duncan, James Island; Korletta Daniels, Westwood

Class 3A Girls

Player of the Year: Joyce Edwards, Camden

Raina McGowens, Wren; Riley Stack, Wren; Courtney Baldwin, Crescent; Kamari Thompson, Southside; Zikira Henderson, Blue Ridge; Jensyn Turner, Woodruff; Tyra Floyd, Lower Richland; Janiya Richburg, Loris; Kennedy Rivers, Philip Simmons; Lauren Wearbon, Southside; Anyah Henderson, Blue Ridge; Tashiana Farmer, Crestwood; Kami Roach, Walhalla; Treasure Davis, Dillon; Zhaire Mack, Philip Simmons

Class 2A Girls

Player of the Year: MiLaysia Fulwiley, Keenan

Annabella Foster, Blacksburg; Jessica Means, Saluda; Aaliyah Lawrence, Silver Bluff; Raeleigh Rivers, Chesterfield; Ny’Keyah Mitchell, Wade Hampton; Amiyah Ferguson, Timberland; Kemyra Dennis, Lee Central; Janiyah Squire, Ninety-Six; Katlyn Chinn, Strom Thurmond; Jordyn Adams, Fairfield Central; Camyria Goodwin, Woodland; Izzy Woods, Bishop England; Jaeda Davis, Marion; Kaylee Cortez, Landrum; Takiyah McGee, Kingstree

Class A Girls

Co-Players of the Year: Ka’Derrah Beason, High Point Academy and Kaelin Davis, Military Magnet

Anastasia Gilliam, Calhoun Falls; Diana Williams, McBee; Jaleya Ford, Lake View; Dy’Neka Roberts, Denmark-Olar; Jerchel Geathers, Carvers Bay; Jalasia Polite, Estill; Olivia Martin, High Point Academy; Autumn Thomas, Calhoun Falls Charter; Jessica Palmer, Calhoun County; Teonna Draughn, Hemingway; Gwendasia Page, Lake View; Trinity Mickell, Allendale-Fairfax; Tranice Smalls, Cross; Dream Watson, Military Magnet