New Paltz, February 14 High School 🏀 Game Notice

There are 2 high school 🏀 games in New Paltz.
The Spackenkill High School basketball team will have a game with New Paltz Senior High School on February 14, 2023, 13:15:00.
Spackenkill High School
New Paltz Senior High School
February 14, 2023
13:15:00
Junior Varsity Boys Basketball
The Spackenkill High School basketball team will have a game with New Paltz Senior High School on February 14, 2023, 15:00:00.
Spackenkill High School
New Paltz Senior High School
February 14, 2023
15:00:00
Varsity Boys Basketball
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