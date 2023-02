Winter track: Medal tracker for Week 9 -- the sectional groups 1 and 4 edition

These are the North Jersey athletes and relay teams who finished in the top six at the North 1, group 1 and 3 state sectionals and the North 2, group 1 sectionals at the Bubble at the Bennett Center in Toms River to advanced to the state group championships on Feb. 17 and 18.

FRIDAY, Feb. 10

NORTH 1

GROUP 1

Boys

TEAM SCORING: Kinnelon (KIN) 68, Glen Rock (GR) 67, Saddle Brook (SB) 32, Mountain Lakes 29, Hasbrouck Heights (HH) 22, Emerson (E) 19, New Milford (NM) 15, Midland Park (MP) and Manchester (MAN) 14, Pompton Lakes (PL) 12, Pequannock (PEQ) 8, Hawthorne (HAW) 7, Waldwick (WAL) 2, North Warren 1.

55: 1. Jack Ahart (KIN), 6.54; 2, Hayden Yuzon (GR), 6.73; 3. Jake DeJulia (SB), 6.83; 4. Ne'Khiycle Jackson (MAN), 6.87; 5. Tyler Lizardo (HAW), 6.90; 6. Edwin Sanjay (NM), 6.94.

400: 1. Ahart, 50.07; 2. DeJulia, 52.37; 3. Devan Wasserman (GR), 53.26; 4. Andrew Armstrong (PL), 54.71; 5. Sanjay, 55.03; 6. Matt Kispert (KIN), 55.20.

800: 1. Andrew Garcia (KIN), 2:05.62; 2. Armstrong, 2:06.24; 3. Devin Smith (GR), 2:06.44; 4. Ben Habler (GR), 2:09.15; 5. Nick Suero (SB), 2:09.57; 6. Jacob Bae (GR), 2:11.18.

1,600: 1. Garcia, 4:35.39; 2. Aidan Morrow (HH), 4:37.51; 4. Suero, 4:48.61; 5. Joe Capuzzo (WAL), 4:48.79; 6. Habler, 4:48.99.

3,200: 1. Morrow, 10:02.87; 3. Garcia, 10:12.41; 4. Ben Raser (GR), 10:30.50; 5. Xavier Trinidad (PEQ), 10:34.71.

55 HH: 1. Tyler Caswell (GR), 7.95; 2. Nick Esposito (MP), 8.58; 3. Ben Zelasco (NM), 8.84; 4. Matt Coyle (E), 8.99; 5. Sebastian Broncano (HH), 9.07; 6. Peter Renga (GR), 9.41.

Shot put: 1. Ryan Winters (KIN), 42-0 3/4; 2. Nate Rosa (KIN), 40-2; 3. Jake Douma (MP), 39-9; 4. Luke Faber (SB), 39-7 1/4; 5. Oscar Solis (HH), 39-7 1/4; 6. Neo Barnabe (HAW), 38-11.

High jump: 1. Elijah Rowe (MAN), 6-2; 2. Coyle, 6-0; 3. Zelasco, 5-8; 4. Andrew Knight (GR), 5-6.

Pole vault: 2. Wyatt Cornell (GR), 11-0; 3. Coyle, 10-0; 4. Raser, 10-0; 5. Smith DenBleyker (KIN), 9-0; 6. Peter Forsdahl (E), 9-0.

4-x-400 relay: 1. Glen Rock (Caswell, Robert Drace, Smith, Wasserman), 3:38.92; 2. Saddle Brook, 3:44.08; 3. Pequannock, 3:46.74; 4. Hawthorne, 3:47.44; 6. Kinnelon, 3:51.22.

Girls

TEAM SCORING: Hasbrouck Heights (HH) 125, Emerson (E) 33, Cresskill (CRES) 28, Pompton Lakes (PL) 20; Hawthorne (HAW) and Bogota (BOG) 19, New Milford (NM) 18, Glen Rock (GR) 16, Midland Park (MP) 7, Kinnelon (KIN), Mountain Lakes and Park Ridge (PR) 6, Waldwick (WAL) 4, Saddle Brook (SB) 2, Manchester (MAN) 1.

55: 1. Alexandra Samperi (HH), 7.63; 2. Ryann Doyle (GR), 7.75; 3. Elisha Santos (HH), 7.77; 4. Stephania Granados (MP), 7.78; 5. Olyvia Burrell (E), 7.80; 6. Ella Sachs (HAW), 7.83.

400: 1. Olivia Passero (HAW), 62.58; 2. Dea Jera (HH), 62.89; 3. Nicole Freiler (PR), 63.07; 4. Morgan Gagliano (HH), 63.20; 5. Mia Corigliano (KIN), 65.45; 6. Granados, 65.55.

800: 1. Danielle Tilp (CRES), 2:25.31; 2. Jera, 2:32.92; 3. Mia Gagliano (HH), 2:34.74; 4. Maya Bohan (HH), 2:35.95; 5. Abigail Manley (GR), 2:36.82; 6. Carly Kopelman (GR), 2:36.97.

1,600: 1. Tilp, 5:27.62; 2. Mackenzie Bua (HH), 5:29.56; 3. Amandine Fernandez (BOG), 5:32.70; 5. Alessia Cerulllo (KIN), 5:38.64; 6. Isabel Michel (BOG), 5:43.58.

3,200: 1. Fernandez, 11:54.66; 2. Tilp, 12:01.27; 3. Bua, 12:13.83; 4. Lexi Powers (HH), 12:42.01; 5. Michel, 13:02.52; 6. Skyler McGuire (SB), 13:03.09.

55 HH: 1. Emma Keating (PL), 8.75; 2. Brooke Freschi (HH), 8.96; 3. Abby Petrolia (NM), 8.97; 4. Fibianna Ajetunmobi (NM), 9.02; 5. Leah Alves (HAW), 9.15; 6. Mia Bonner (E), 9.76.

Shot put: 1. Elliot Eddy (E), 36-5 1/2; 2. Burrell, 34-3 3/4; 3. Meghan Stellhorn (HH), 34-0 1/2; 4. Abriella Woodward (WAL), 33-9 1/2; 5. Riley Butler (MP), 31-4 1/4; 5. Dina Zakaria (MAN), 30-4 1/2.

High jump: 1. Gaea DePass (HH), 5-0; 2. Burrell, 4-10; 3. Freschi, 4-8; 4. Jasmine Williams (HH), 4-8; 5. Ella Corigliano (KIN), 4-8; 6. Grace Corcoran (GR), 4-8.

Pole vault: 1. Keating, 12-0; 2. Kaitlyn Legaspi (E), 8-6; 3. Jennie Olivero (HH), 7-6; 4. Leigha Messick (E), 7-6; 5. Oliwia Kapuscinski (HH), 7-6; 6. Angela Ndocaj (HH), 6-6.

4-x-400 relay: 1. Hasbrouck Heights (Morgan Gagliano, Jera, Natalie Kroncke, Morgan Gagliano), 4:24.00; 2. New Milford, 4:29.23; 3. Hawthorne, 4:30.61; 4. Glen Rock, 4:33.60; 6. SaddleBrook, 4:38.34.

GROUP 4

TEAM SCORING: Ridgewood (RW) 78 1/2, Livingston 64, Passaic Tech (PCT) 30, Clifton (CLI) 26, Morristown 24, Montclair 22, East Orange Campus 18, Bergen Tech (BT) 14, Bloomfield 11, Hackensack (H) 8 1/2, Kennedy (K) 6, Passaic (P) 4, Union City 2, Memorial 1.

55: 5. Ben Nelken (CLI), 6.71; 6. Sam Yepes (NB), 6.74.

400: 3. Piotr Lesnicki (BT), 51.83.

800: 2. Dylan Decambre (BT), 1:59.08; 3. Raynier Galvez (PCT), 1:59.66; 5. Dylan Guarquila (H), 2:02.96.

1,600: 1. Kenneth Relovsky (PCT), 4:27.58; 2. Luke Pash (RW), 4:29.14; 3. Hisham Ettayebi (CLI), 4:29.77; 4. DJ Murphy (RW), 4:34.19; 5. Guarquila, 4:34.97.

3,200: 1. Pash, 9:35.88; 2. Ettayebi, 9:37.78; 3. Trevor Kane (RW), 10:06.25; 4. Murphy, 10:06.99; 5. Luis Ortiz (H), 10:07.79.

55 HH: 3. Dexter DeMarco (RW), 7.94; 4. Romelo Tables (CLI), 8.13; 6. Giovanni Blake (H), 8.35.

Shot put: 2. Carlos Bermudez (RW), 50-7 3/4; 3. Yousef Elzahaby (K), 49-8 1/2; 4. Michael Clark (P), 49-1.

High jump: 1. Joshua Justin (PCT), 6-0; 5. David Jendayi (PCT), 5-8; 6. Kyle Dickson (RW) and Giovanni Blake (H), 5-8.

Pole vault: 1. Matt Aono (RW), 14-0; 2. Liam O'Meara (RW), 12-6; 3 Antonio Bordamonte (CLI), 11-6; 4. Seungjin Lee (RW), 10-0.

4-x-400 relay: 1. Ridgewood (Lucas Barrales, Jack McKenna, Lucas Barker, DeMarco), 3:32.33; 5. Passaic Tech, 3:35.57; 6. Hackensack, 3:36.56.

Girls

TEAM SCORING: Ridgewood (RW) 58, Morristown 40, Livingston 33 1/2, Montclair and West Orange 27, Passaic Tech (PCT) 22 1/2, Clifton (CLI) 22, Union City and Hackensack (H) 20, Bloomfield and East Orange Campus 14, Bergen Tech (BT) 8, North Bergen (NB) 4.

55: 1. Ayanna Chape (H), 7.43;

400: 1. Chape, 60.30; 5. Casey Noonan (PCT), 62.25; 6. Emma Reinke (RW), 62.56.

800: 1. Avery Sheridan (RW), 2:24.72; 4. Tatiana Nunez (NB), 2:25.86; 6. Ciara Taylor (RW), 2:26.36.

1,600: 1. Remy Dubac (CLI), 5:15.78; 3. Sheridan, 5:20.01; 6. Ayla Cooke (RW), 5:25.80.

3,200: 1. Dubac, 11:41.82; 3. Cooke, 11:47.92; 4. Eilat Kissil (RW), 11:52.39.

55 HH: 5. Reinke, 9.12; 6. Mackenzie Burke (BT), 9.14.

Shot put: 2. Isabel Johnson (RW), 34-2; 4. Izabelle Grzybowski (PCT), 33-0 1/4; 6. Hannah Otterstedt (RW), 32-3 3/4.

High jump: 2. Calyse Villanueva (PCT), 5-2; 6. Deborah Amoh (CLI), 4-10.

Pole vault: 1. Peyton Wennersten (RW), 9-6; 2. Villaneuva and Isabella Formoso (BT), 9-0; 5. Miloida Hilaire (PCT), 8-0.

4-x-400 relay: 2. Ridgewood, 4:13.15; 6. Clifton, 4:24.36.

Sat., Feb. 11

North 2

GROUP 1

Boys

TEAM SCORING: Whippany Park 93, West Side 46, Hanover Park 41 1/2; 5. Secaucus 33; 8. Becton 8.

400: 6. Jayden Vargas, Secaucus, 55.88

800: 3. Youcef Abada, Secaucus, 2:10.31.

1,600: 3. Younes Abada, Secaucus, 4:39.83; 4. Youcef Abada, 4:45.43.

3,200: 2. Younes Abada, 10:20.17.

Shot put: 2. Randy Worthington, Secaucus, 45-3 1/2.

High jump: 4. Jaydon Gilkes, Becton, 5-4.

4-x-400 relay: 4. Becton, 3:50.94.

Girls

TEAM SCORING: Verona 72, WHippany Park 37, Hanover Park 36; 4. Becton 34; 6. Ridgefield 20; 9. North Arlington 15; 10. Secaucus 13.

55: 1. Kylie Castillo, Ridgefield, 7.55.

400: 1. Castillo, 60.06.

800: 2. Brenna Sullivan, North Arlington, 2:35.91; 3. Kyla Groh, Becton, 2:42.65; 5. Alexandra Majdanski, Becton, 2:44.17.

1,600: 2. Groh, 5:44.50; 4. Mika Tampadong, Becton, 5:58.66.

3,200: 2. Tampadong, 12:57.71.

Shot put: 2. Amaya Ocasio, Secaucus, 30-2 1/4; 3. Laurynn Teixeira, North Arlington, 29-7; 6. Daliana Rojas, North Arlington, 26-5 1/4.

High jump: 3. Groh, 4-8; 4. Tenara Hardy, Secaucus, 4-8.

4-x-400 relay: 6. Secaucus, 4:54.00.