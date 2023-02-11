Divorces
Jan. 9
Russell Denny and Melissa Denny
Jason Newlon Sr. and Amy Newlon
Jan. 13
Wendy Spencer and Shawn Spencer
Jan. 17
Scott Lively and Beth Lively
Jan. 20
Caitlin Holdcroft and Haven Holdcroft
Jan. 23
Mouctar Diallo and Orvella Diallo
Jan. 24
Kyle Melvin and Kira Melvin
Jan. 26
Evan Parker and Salynn Parker
Jan. 30
Jeremy Dennis and Lorena Dennis
Gary Wion and Shanna Hart
Dissolutions
Jan. 6
Angela Nicholopoulous and Bill Nicholopoulous
Jan. 9
Marcia Hina and Troy Hina
Patricia Henry and Jamie Henry
Jan. 10
Paul Gregorich and Penny Gregorich
Jeffrey Dickson and Dianna Dickson
Samantha McClister and Robert McClister
Jan. 17
Jeremey Tigner and Erin Tigner
Jan. 30
Jessica Ewers and Anthony Ewers
Marvin Jenkins and Amber Jenkins
Malinda Hannum and Terry Hannum
Jan. 31
Vincenzo Buzzetta Jr. and Kaylee Buzzetta
This article originally appeared on Zanesville Times Recorder: Public Records: Muskingum County Divorces & Dissolutions
Comments / 0