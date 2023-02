Davidson County New Business Licenses for Feb. 1-9, 2023

Stock

These are the latest business licenses in Davidson County for February 1-9, 2023 from the Tennessee County Clerk. You can find our newest business news right here!

If you’re looking for information on who is setting up shop in your community, or if you just want to keep up with all of the newest businesses popping up around the area, this is the article for you.

DateBusiness NameProductAddress

2/8/20231st Elite Pro Transportation LlcPassenger TransportNashville Tn 37211

2/1/2023615 Barber ShopBarber ShopNashville Tn 37216

2/1/2023A Game Services LlcWindow CleaningNashville Tn 37214

2/7/2023A-z The Honest Painting LlcResidential PaintingAntioch Tn 37013

2/1/2023A1 Foodmart LlcGas Station Convenience StoreNashville Tn 37205

2/2/2023Ace Auto TechAuto Sales And ServiceGoodlettsville Tn 37072

2/1/2023Acs MarketsOnline SalesNashville Tn 37204

2/1/2023AglFoster Care AgancyNashville Tn 37206

2/3/2023Alshami TransportationPassenger TransportNolensville Tn 37135

2/8/2023Always Faithful Dog TrainingDog TrainingNashville Tn 37221

2/1/2023American Multi-family Services LlcPaintingHiram Ga 30141

2/1/2023Amgad Alfy VideographerVideographerAntioch Tn 37013

2/5/2023Bare Chest BartenderPrivate BartendingNashville Tn 37217

2/4/2023Barnyard Bar, TheBarNashville Tn 37210

2/1/2023Brentwood EggRestaurantBrentwood Tn 37027

2/2/2023Briarcliff Design Collective, LlcSelling Kitchen And Bath Fixtures And Home FurnishingsNashville Tn 37220

2/6/2023C.l. Burks ConstructionCommercial RoofingCumming Ga 30040

2/6/2023Cactus Rose Hair StudioCosmetologistNashville Tn 37205

2/1/2023Cardenas Company ServicesPlumbing ServicesAntioch Tn 37013

2/3/2023CasaRenovationsBrentwood Tn 37024

2/1/2023Chick FishFast FodGoodlettsville Tn 37072

2/3/2023City Juicery, TheFruit And Juice SalesAntioch Tn 37013

2/1/2023Cloud Insight LlcConsultingNashville Tn 37221

2/6/2023Cooter's Auto BodyGen Auto RepairNashville Tn 37207

2/9/2023Crazy PartyEvent PlanningNashville Tn 37211

2/1/2023Crooked Hat Color Inc.Video ProductonNashville Tn 37221

2/6/2023Dawit LimoLimo DriverAntioch Tn 37013

2/6/2023Ditto's ExpressDelivery ServiceNashville Tn 37206

2/3/2023Dose DealerCoffee TrailerNashville Tn 37212

2/2/2023E & E Service CleaningCleaning ServiceNashville Tn 37211

2/8/2023Ernest WalterFloor InstallNashville Tn 37211

2/1/2023Focal 312PhotographerBrentwood Tn 37027

2/6/2023Focus On Cash Ent.Music Producer/entertainmentNashville Tn 37206

2/9/2023Fraiche Kitchen (the)Artisan Food SalesNashville Tn 37215

2/8/2023Free Of Color X Curated Fashionhouse LlcBeauty Supplies And ClothesNashville Tn 37221

2/1/2023Fuentes RestorationFloor InstallNashville Tn 37211

2/1/2023Geppetto's Talent LlcCarpentry ServicesAntioch Tn 37013

2/2/2023Gm StoreComputer SalesAntioch Tn 37013

2/8/2023Goldstar Food TruckFood TruckNashville Tn 37217

2/7/2023Gonzales TileTile And Hardwood FlooringNashville Tn 37211

2/2/2023Gr Progressive ElectricElectrical WorkNashville Tn 37217

2/3/2023Gss ManufacturingMake And Sell SaucesBrentwood Tn 37027

2/8/2023Gulfside LightingSales And Marketing ConsultationNashville Tn 37203

2/8/2023H Signs LlcSign InstallNorcross Ga 30071

2/1/2023Haley Peel Coaching LlcCoaching And ConsultingNashville Tn 37203

2/2/2023Hi-wire Brewing NashvilleRestaurant And BarNashville Tn 37203

2/6/2023Hidden Dreams Cocktail Bar, LlcMobile Bartending ServicesNashville Tn 37207

2/1/2023High Note Gifts, LlcRetail Sales Of Gifts And SouvenirsNashville Tn 37211

2/1/2023Hld Co., LlcCommunications Consulting ServicesNashville Tn 37205

2/1/2023Hot Dog KingHot Dog CartAntioch Tn 37013

2/8/2023It Performers LlcConsultingNashville Tn 37211

2/7/2023J & K RoofingRoofingMadison Tn 37115

2/1/2023J IrrigationIrrigation ServicesAntioch Tn 37013

2/8/2023J Ramos ConcreteConcreteNashville Tn 37211

2/5/2023J. I. M. Property Services LlcGeneral ContractorMonsey Ny 10952

2/9/2023J.j. PaintingPainting/drywall/pressure WashingNashville Tn 37211

2/1/2023JanaHair SalonNashville Tn 37203

2/9/2023Java Express LlcCargo TransportationNashville Tn 37217

2/7/2023Jdr ConstructionRenovation ServicesNashville Tn 37217

2/3/2023Jerk615 LlcRestaurantNashville Tn 37207

2/1/2023Jmp Cleaning ServicesCleaning Service For Business OfficeNashville Tn 37203

2/3/2023Jorge M PenaFlooring InstallationAntioch Tn 37013

2/1/2023Joshua Wilson LlcFlooring Installation SvcsOld Hickory Tn 37138

2/2/2023Js Security Consulting LlcSecuroty ServicesNashville Tn 37228

2/1/2023Just Love Coffee CafeCoffee ShopNashville Tn 37204

2/3/2023Jye Art StudioRetail Sales Of Tangible Pieces Of ArtworkNashville Tn 37206

2/7/2023Kgk CleaningCleaning ServiceAntioch Tn 37013

2/3/2023L K L DeliveryDelivery ServiceAntioch Tn 37013

2/2/2023La Michoacana Tropical Tn LlcIce Cream ShopNashville Tn 37211

2/1/2023Lacocina Market LlcGrocery StoreNashville Tn 37217

2/6/2023LaidbyliciaHair StylistGoodlettsville Tn 37072

2/6/2023Lash With Grace Beauty BoutiqueLash Extenstion ApplicationNashville Tn 37205

2/3/2023Laureles LandscapingLandscaping ServicesNashville Tn 37210

2/1/2023Liberty Tax DonelsonMisc Tax And Bookeeping ServicesNashville Tn 37214

2/1/2023Liberty Tax Nolensville PikeMisc Tax And Bookkeeping ServicesNashville Tn 37211

2/1/2023Little Guys Movers NashvilleMoving ServiceHermitage Tn 37076

2/5/2023Lotaw AwsiCleaningAntioch Tn 37013

2/1/2023Lounge To GetawayShort Term RentalNashville Tn 37204

2/1/2023Loving Neighbor LlcElderly SupportAntioch Tn 37013

2/1/2023Lux Beauty And BarberBeauty/barber/cosmetology ServicesNashville Tn 37211

2/1/2023M & E Auto RepairAuto RepairNashville Tn 37210

2/2/2023Magia Latina Entertaiment LlcEntertainment Car Shows Parades And MoreNashville Tn 37211

2/1/2023Makse Beauty LlcHair Services And Products SoldNashville Tn 37204

2/1/2023Marcato Group (the) LlcResidential ConstructionNashville Tn 37214

2/1/2023Mattie Ree Neal, ArtistArtistNashville Tn 37205

2/6/2023Mejia Painting And RemodelingPainting ServicesNashville Tn 37211

2/1/2023Middle Tennessee Catering LlcFood TrailerNashville Tn 37206

2/8/2023Moon Man MediaPhotography And Videography ServicesAntioch Tn 37013

2/1/2023Nailed It Ressidential And Commercial MaintenanceMaintenance ServiceNashville Tn 37212

2/6/2023Nails By AlexNail ServiceAntioch Tn 37013

2/1/2023Nash 509 Limo Services, LlcPassenger Transportation ServicesNashville Tn 37209

2/3/2023Nashville Diamond Home Renovation LlcRemodeling ServicesOld Hickory Tn 37138

2/3/2023Nashville Luxury Bridal LlcBridal Hair & MakeupNashville Tn 37208

2/3/2023Nashville Mobile Road ServiceRoadside Assistance SetrviceNashville Tn 37228

2/1/2023Nashville Town Limo ServiceUberAntioch Tn 37013

2/1/2023Nepal BazaarSell GoodsNashville Tn 37214

2/1/2023Newpoint Services, LlcPower WashingIndianapolis In 46202

2/1/2023Nicki Germaine PhotographyPhotographyNashville Tn 37215

2/7/2023O & H Cleaning ServicesCleaning ServicesNashville Tn 37210

2/1/2023Obm SalesMisc Retail Online SalesNashville Tn 37221

2/1/2023Oea Construction LlcGen ConstructionAntioch Tn 37013

2/1/2023Ology Essentials LlcMake And Sell CosmeticsNashville Tn 37217

2/6/2023Only One Transport, IncGen Freight TransportationNashville Tn 37216

2/6/2023Osvaldo OchoaDrywallAntioch Tn 37013

2/8/2023Ovm Cleaning Services LlcCleaning ServiceAntioch Tn 37013

2/6/2023Pedicure Parlor, TheNail SalonNashville Tn 37208

2/9/2023Pinkvy Holdings LlcGreek ApparelNashville Tn 37218

2/3/2023Pool Pros LlcPool Sales And InstallationMount Juliet Tn 37122

2/1/2023Princess Gifts, LlcSelling Gift Items OnlineAntioch Tn 37013

2/2/2023Productos De GuadalajaraMeats MarketNashville Tn 37211

2/1/2023Professional Driving Academy NashvilleDriving SchoolNashville Tn 37218

2/1/2023Prv Auto Sales LlcAuto SalesNashville Tn 37217

2/1/2023Refind PalletRetail Clothing And Home GoodsNashville Tn 37204

2/3/2023Restore Hyper WellnessHealth And Wellness FranchiseNashville Tn 37203

2/1/2023Rooster Masonry, LlcMasonryAntioch Tn 37013

2/5/2023Rovaw Cleaning ServiceCleaning ServiceAntioch Tn 37013

2/3/2023Rsds Valuations LlcApraisal ServicesNashville Tn 37206

2/1/2023Schutt Auto SalesAuto SalesNashville Tn 37214

2/6/2023Shotcrete Contractors IncConstructionLa Follette Tn 37766

2/7/2023Smart InvestorsConsultingNashville Tn 37217

2/2/2023Stellar Performances LlcVending MachineNashville Tn 37209

2/1/2023Sterling's Low And Slow BbqSmoked Meats And SidesAntioch Tn 37013

2/3/2023Stoltzco LlcConstructionCedar Hill Tn 37032

2/1/2023Super Leal Construction LlcConstructionAntioch Tn 37013

2/1/2023Sweet Cakes BakeryRetail Sales Of Baked GoodsNashville Tn 37218

2/1/2023Sweet Sofia'sIce Cream ShopNashville Tn 37221

2/1/2023Taqueria El Indio #6Food TruckNashville Tn 37211

2/8/2023Temi BeveragesRetail Sales Of Homemade Non-alcoholic Beverages (may Do Alcoholic In Future)Antioch Tn 37013

2/1/2023Tinoco RebuildingHome RemodelingNashville Tn 37211

2/1/2023Tiny's Environmental IncAbatement ServicesNashville Tn 37210

2/8/2023Tofu's TanksAquarium AssemblyAntioch Tn 37013

2/8/2023Top LimoTransportation ServicesAntioch Tn 37013

2/1/2023Towers Electric LlcElectric ServicesOld Hickory Tn 37138

2/1/2023Triumphant Transportation LlcPassenger Transportation ServicesNashville Tn 37228

2/1/2023True East Mastering, LlcAudio RecordingNashville Tn 37204

2/6/2023U S Construction LlcConstructionNolensville Tn 37135

2/1/2023Vellsister Cleaning ServiceCleaning ServiceHermitage Tn 37076

2/1/2023Vintage FlickVideo EditingNashville Tn 37214

2/1/2023Wallace Transport Co., LlcMisc Freight TransportationMadison Tn 37115

2/2/2023Wealthchasers Investment GroupTeaching Financial LiteracyNashville Tn 37207

2/6/2023William ElectricElectricalNashville Tn 37203

2/9/2023Xtra Diner LlcRestaurantNashville Tn 37211

2/8/2023Xyz Enterprises LlcDrop ShippingGoodlettsville Tn 37072

2/1/2023Your Dream ConstructionFloor Installation ServicesNashville Tn 37207

2/7/2023Zenith Electric LlcElectricalAntioch Tn 37013

2/7/2023Zoom BarMobile Beverage Event ServiceNashville Tn 37203

2/8/2023Zoom Cleaning Service LlcJanitorialNashville Tn 37207