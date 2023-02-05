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Tornado Watch issued for Union by NWS
Effective: 2023-02-08 17:57:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Union TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA CALDWELL GRANT JACKSON LA SALLE LINCOLN OUACHITA UNION WINN IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE CLAIBORNE NATCHITOCHES RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HOMER, JENA, JONESBORO, MARTIN, MIDWAY, MONROE, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, RINGGOLD, RUSTON, AND WINNFIELD.
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Tornado Watch issued for Bienville, Caldwell, Claiborne, Grant, Jackson, La Salle by NWS
Effective: 2023-02-08 17:57:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Caldwell; Claiborne; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Union; Winn TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA CALDWELL GRANT JACKSON LA SALLE LINCOLN OUACHITA UNION WINN IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE CLAIBORNE NATCHITOCHES RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HOMER, JENA, JONESBORO, MARTIN, MIDWAY, MONROE, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, RINGGOLD, RUSTON, AND WINNFIELD.
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