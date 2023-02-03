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Special Weather Statement issued for Bradley by NWS
Effective: 2023-02-08 18:00:00 CST Expires: 2023-02-08 18:30:00 CST Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM CST for southeastern and southwestern Arkansas. Target Area: Bradley A strong thunderstorm will impact portions of Bradley County through 630 PM CST At 554 PM CST, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Moro Bay State Park, or 16 miles north of Huttig, moving north at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Warren... Hermitage Ingalls... Hilo Moro Bay State Park... Lanark Moro Bay... Banks Carmel... Farmville Gravelridge... Mt Olive in Bradley County Marsden... Jersey Sumpter MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
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Tornado Watch issued for Union by NWS
Effective: 2023-02-08 17:57:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Union TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA CALDWELL GRANT JACKSON LA SALLE LINCOLN OUACHITA UNION WINN IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE CLAIBORNE NATCHITOCHES RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HOMER, JENA, JONESBORO, MARTIN, MIDWAY, MONROE, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, RINGGOLD, RUSTON, AND WINNFIELD.
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Tornado Watch issued for Ashley, Chicot by NWS
Effective: 2023-02-08 16:52:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashley; Chicot TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ARKANSAS ASHLEY CHICOT IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES IN NORTHEAST LOUISIANA CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL FRANKLIN MADISON MOREHOUSE RICHLAND TENSAS WEST CARROLL IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST MISSISSIPPI BOLIVAR SUNFLOWER WASHINGTON IN WEST CENTRAL MISSISSIPPI ISSAQUENA SHARKEY THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGUILLA, BASTROP, CLEVELAND, CROSSETT, DELHI, DERMOTT, EPPS, EUDORA, FERRIDAY, GREENVILLE, HAMBURG, HARRISONBURG, INDIANOLA, JONESVILLE, LAKE PROVIDENCE, LAKE VILLAGE, MAYERSVILLE, NEWELLTON, NORTH CROSSETT, OAK GROVE, RAYVILLE, ROLLING FORK, RULEVILLE, ST. JOSEPH, TALLULAH, VIDALIA, WATERPROOF, WEST CROSSETT, WEST FERRIDAY, AND WINNSBORO.
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Tornado Watch issued for Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Madison by NWS
Effective: 2023-02-08 16:52:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Madison; Morehouse; Richland; Tensas; West Carroll TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ARKANSAS ASHLEY CHICOT IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES IN NORTHEAST LOUISIANA CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL FRANKLIN MADISON MOREHOUSE RICHLAND TENSAS WEST CARROLL IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHWEST MISSISSIPPI BOLIVAR SUNFLOWER WASHINGTON IN WEST CENTRAL MISSISSIPPI ISSAQUENA SHARKEY THIS INCLUDES THE CITIES OF ANGUILLA, BASTROP, CLEVELAND, CROSSETT, DELHI, DERMOTT, EPPS, EUDORA, FERRIDAY, GREENVILLE, HAMBURG, HARRISONBURG, INDIANOLA, JONESVILLE, LAKE PROVIDENCE, LAKE VILLAGE, MAYERSVILLE, NEWELLTON, NORTH CROSSETT, OAK GROVE, RAYVILLE, ROLLING FORK, RULEVILLE, ST. JOSEPH, TALLULAH, VIDALIA, WATERPROOF, WEST CROSSETT, WEST FERRIDAY, AND WINNSBORO.
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Tornado Watch issued for Bienville, Caldwell, Claiborne, Grant, Jackson, La Salle by NWS
Effective: 2023-02-08 17:57:00 CST Expires: 2023-02-08 21:00:00 CST Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Caldwell; Claiborne; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Union; Winn TORNADO WATCH 31 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA CALDWELL GRANT JACKSON LA SALLE LINCOLN OUACHITA UNION WINN IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE CLAIBORNE NATCHITOCHES RED RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, CLARKS, COLFAX, COLUMBIA, COUSHATTA, DRY PRONG, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, GRAYSON, HAYNESVILLE, HOMER, JENA, JONESBORO, MARTIN, MIDWAY, MONROE, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, OLLA, RINGGOLD, RUSTON, AND WINNFIELD.
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