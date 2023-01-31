IMPACT AZ 2025 Announces JPMorgan Chase as Title Sponsor and Program Details for Supplier Diversity Readiness Initiative

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Porterville Recorder
No. 18 Michigan 77, Michigan St. 67
MICHIGAN (19-5) Kiser 4-8 0-0 8, Williams 2-5 1-1 5, Brown 8-12 12-13 29, Hobbs 1-4 2-4 5, Nolan 5-10 7-8 22, Crockett 0-1 0-0 0, Evans 2-6 0-0 4, Clarke 0-1 0-0 0, Stuck 0-0 0-0 0, Wiggins 1-2 2-4 4, Sollom 0-0 0-0 0, Totals 23-49 24-30 77.
Porterville Recorder
S. Illinois 73, Missouri St. 53
MISSOURI ST. (12-12) Mogbo 4-7 1-3 9, Ridgnal 2-4 0-0 4, Mason 5-11 2-2 14, Mayo 3-6 0-0 6, Graham 1-3 0-0 3, C.Moore 4-7 4-6 14, K.Moore 0-1 0-0 0, Benson 1-2 1-5 3, Ayres 0-1 0-0 0. Totals 20-42 8-16 53. S. ILLINOIS (18-7) Domask 4-11 2-2 12,...
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