Read full article on original website
Related
kscj.com
CITY TO HOST FORUM WITH LOCAL UNIVERSITY & COLLEGE PRESIDENTS
THE CITY OF SIOUX CITY WILL HOST A PUBLIC MEETING FOR THE COMMUNITY TO CONNECT WITH THE THREE PRESIDENTS OF OUR LOCAL HIGHER EDUCATION INSTITUTES. CITIZENS WILL HEAR BRIAR CLIFF UNIVERSITY INTERIM PRESIDENT PATRICK JACOBSON-SCHULTE, MORNINGSIDE UNIVERSITY PRESIDENT DR. ALBERT MOSLEY, AND WESTERN IOWA TECH PRESIDENT DR. TERRY MURRELL AS THEY SHARE GOALS AND INFORMATION ABOUT EACH SCHOOL.
kscj.com
WORD SENTENCED TO 30 YEARS IN PRISON
A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO 30 YEARS IN PRISON FOR ATTEMPTED MURDER AND OTHER COUNTS STEMMING FROM A SHOOTING IN DOWNTOWN SIOUX CITY ON SEPTEMBER 24TH OF 2021. 19-YEAR-OLD AARON WORD HAD BEEN FOUND GUILTY OF ATTEMPTED MURDER, WILLFUL INJURY AND GOING ARMED WITH INTENT IN THE SHOOTING OF TRAY EHLERS IN THE 200 BLOCK OF NEBRASKA STREET.
kscj.com
MERCYONE DEBUTS HYBRID MEDICAL PROCEDURAL ROOM
SIOUX CITY’S MERCYONE HOSPITAL HAS DEBUTED A HYBRID PROCEDURAL ROOM TO SERVE ITS PATIENTS. CHIEF MEDICAL OFFICER DR. KEITH VOLLSTEDT SAYS THE ROOM WILL SERVE A VARIETY OF PURPOSES INCLUDING MULTI SIMULTANEOUS PROCEDURES FOR A PATIENT:. HYBRID1 OC……..WITH THE CASE. :20. AND THAT COULD INVOLVE SEVERAL DOCTORS...
kscj.com
WOMAN CHARGED WITH ARSON & OTHER COUNTS IN MALL STORE THEFT
A SIOUX CITY WOMAN HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE ARSON AND OTHER COUNTS STEMMING FROM AN INCIDENT AT THE SCHEELS SPORTING GOODS STORE LAST OCTOBER IN THE SOUTHERN HILLS MALL. 40-YEAR-OLD JESSICA KATZ IS ALSO CHARGED WITH SECOND DEGREE CRIMINAL MISCHIEF AND 4TH DEGREE THEFT. KATZ AND A SECOND...
kscj.com
JAIL AUTHORITY SETS L-E-C MAINTENANCE FUND PARAMETERS
THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER AUTHORITY MET FRIDAY TO DISCUSS PROJECT FINANCES AND REVENUES. CHAIRMAN RON WIECK SAYS MUCH OF THE DISCUSSION WAS ABOUT THE OPERATIONS AND MAINTENANCE FUND OF EIGHT MILLION DOLLARS DEDICATED TO FUTURE UNFORESEEN REPAIRS:. RW3 OC……..WILL BE THERE. :21. THE FUND WILL ONLY...
Comments / 0