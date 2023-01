Watertown wrestling squads each go 2-0, Aberdeen Central 1-1 in triangular

Watertown High School's boys and girls wrestling teams each posted dual wins over Aberdeen Central and Harrisburg on Thursday in the Civic Arena.

The Arrow boys (9-2 overall, 4-1 in the Eastern South Dakota Conference) topped Aberdeen Central 44-21 and Harrisburg 48-22. Aberdeen Central (13-7) topped Harrisburg 32-26 in the other dual.

Gage Lohr, Leo Stroup, Sloan Johannsen, Weston Everson, Braden Le, Derek Hanson, Jax Kettwig, Brock Eitreim and Micach Hach each went 2-0 for Watertown's boys. Lohr, Stroup and Hach each recorded two falls.

Mason Schrempp, Cole Dunlavy and Bryce Beitelspacher each won twice for Aberdeen Central. Dunlavy won both of his matches by fall and Schrempp recorded two technical falls.

Watertown competes Saturday in the Lee Wolf Invitational hosted by Aberdeen Central.

In Thursday's girls duals, Watertown edged Aberdeen Central 28-21 and Harrisburg 34-24. Harrisburg won a tiebreaker to take the other dual against Aberdeen Central. The score was 24-24.

Olivia Anderson, Allison Konrad and Hope Orr each went 2-0 for Watertown. Madyson Gillen and Ula Martin each won twice for Aberdeen Central.

Watertown 44, Aberdeen Central 21 (Boys)

106: Gage Lohr (WATE) over Paxton Ewing (ABCE) (Fall 3:46) 113: Leo Stroup (WATE) over Will Allen (ABCE) (Fall 4:00) 120: Sloan Johannsen (WATE) over Ridley Waldo (ABCE) (MD 15-4) 126: Weston Everson (WATE) over Rayden Zens (ABCE) (Dec 10-7) 132: Braden Le (WATE) over Tate Huff (ABCE) (Dec 6-5) 138: Derek Hanson (WATE) over Brody Aesoph (ABCE) (Dec 9-3) 145: Mason Schrempp (ABCE) over Cade Kuemper (WATE) (TF 19-4 4:12) 152: Ian Johnson (WATE) over Elias Biegler (ABCE) (MD 10-1) 160: Logan Opitz (ABCE) over Tucker Urdahl (WATE) (MD 13-3) 170: Jax Kettwig (WATE) over Ayden Gisi (ABCE) (Fall 5:15) 182: Cole Dunlavy (ABCE) over Jackson Maag (WATE) (Fall 0:50) 195: Brock Eitreim (WATE) over Samson Flakus (ABCE) (Dec 4-1) 220: Bryce Beitelspacher (ABCE) over Matthew Peters (WATE) (Fall 1:58) 285: Micah Hach (WATE) over Jacob Krenz (ABCE) (Fall 5:17)

Watertown 48, Harrisburg 22 (Boys)106: Gage Lohr (WATE) over Logan Johns (HARR) (Fall 3:37) 113: Leo Stroup (WATE) over Emory Johnson (HARR) (Fall 1:51) 120: Sloan Johannsen (WATE) over Tyler Wurth (HARR) (MD 11-1) 126: Weston Everson (WATE) over Carter Ractliffe (HARR) (MD 12-1) 132: Braden Le (WATE) over Lincoln Peters (HARR) (MD 16-6) 138: Derek Hanson (WATE) over Jayce Dornbusch (HARR) (Fall 4:48) 145: Teegen Stauffacher (HARR) over Cade Kuemper (WATE) (Fall 3:15) 152: Logan O`Connor (HARR) over Ian Johnson (WATE) (MD 15-4) 160: Peyton Tryon (HARR) over Tucker Urdahl (WATE) (Fall 2:26) 170: Jax Kettwig (WATE) over Soren Aadland (HARR) (Dec 6-2) 182: Jackson Maag (WATE) over Brandon Simunek (HARR) (Dec 3-0) 195: Brock Eitreim (WATE) over Logiqq Madrigal (HARR) (Fall 0:33) 220: Jack Detert (HARR) over Matthew Peters (WATE) (Fall 3:01) 285: Micah Hach (WATE) over Gueibondy Doelue (HARR) (Fall 1:06).

Aberdeen Central 32, Harrisburg 26 (Boys)

106: Logan Johns (HARR) over Will Allen (ABCE) (Dec 9-3) 113: Emory Johnson (HARR) over Paxton Ewing (ABCE) (MD 13-0) 120: Ridley Waldo (ABCE) over Tyler Wurth (HARR) (Fall 4:45) 126: Rayden Zens (ABCE) over Carter Ractliffe (HARR) (Dec 9-5) 132: Tate Huff (ABCE) over Lincoln Peters (HARR) (Dec 8-6) 138: Dylan O`Connor (HARR) over Jacob Bellefeuille (ABCE) (MD 15-7) 145: Mason Schrempp (ABCE) over Teegen Stauffacher (HARR) (TF 15-0 4:52) 152: Logan O`Connor (HARR) over Elias Biegler (ABCE) (TF 18-3 2:53) 160: Peyton Tryon (HARR) over Logan Opitz (ABCE) (MD 12-2) 170: Soren Aadland (HARR) over Ayden Gisi (ABCE) (Dec 4-0) 182: Cole Dunlavy (ABCE) over Brandon Simunek (HARR) (Dec 4-3) 195: Jack Detert (HARR) over Samson Flakus (ABCE) (Dec 7-1) 220: Bryce Beitelspacher (ABCE) over Aiden Schroeder (HARR) (Fall 1:51) 285: Jacob Krenz (ABCE) over Gueibondy Doelue (HARR) (Fall 3:07).

Watertown 28, Aberdeen Central 21 (Girls)

106: Olivia Anderson (WATE) over Avery Bendewald (ABCE) (MD 11-3) 113: Madyson Gillen (ABCE) over (WATE) (For.) 120: Hayden Thomas (WATE) over Allison Neitzel (ABCE) (Fall 2:59) 126: Ula Martin (ABCE) over Jeryn Fieber (WATE) (Fall 0:36) 132: Katelyn Yexley (WATE) over jasmine Maas (ABCE) (Fall 3:44) 142: Lin Paw Jone (ABCE) over (WATE) (For.) 154: Katrina Gibson (ABCE) over April Peterson (WATE) (Dec 10-5) 190: Allison Konrad (WATE) over (ABCE) (For.) 285: Hope Orr (WATE) over Autum Gauer (ABCE) (Fall 1:35).

Watertown 30, Harrisburg 24 (Girls)

106: Olivia Anderson (WATE) over (HARR) (For.) 113: 120: Regina Stoeser (HARR) over Hayden Thomas (WATE) (Fall 1:10) 120: Regina Stoeser (HARR) over Kaitlynn Payne (WATE) (Fall 1:30) 126: Jeryn Fieber (WATE) over (HARR) (For.) 126: Hannah Stagman (HARR) over Jeryn Fieber (WATE) (Fall 1:45) 132: Sammie Reil (HARR) over Katelyn Yexley (WATE) (Fall 5:23) 142: 154: April Peterson (WATE) over Brianna Kelly (HARR) (Fall 3:09) 170: 190: Allison Konrad (WATE) over (HARR) (For.) 285: Hope Orr (WATE) over (HARR) (For.).

Harrisburg 24, Aberdeen Central 24 (Girls)(Harrisburg wins tiebreaker)

106: Avery Bendewald (ABCE) over (HARR) (For.) 113: Madyson Gillen (ABCE) over (HARR) (For.) 120: Regina Stoeser (HARR) over Allison Neitzel (ABCE) (Fall 1:11) 126: Ula Martin (ABCE) over (HARR) (For.) 132: Sammie Reil (HARR) over jasmine Maas (ABCE) (Fall 3:09) 142: Emerson Skuodas (HARR) over Lin Paw Jone (ABCE) (Fall 5:02) 154: Rhiannen Heimdal (HARR) over Katrina Gibson (ABCE) (Fall 0:16) 285: Autum Gauer (ABCE) over (HARR) (For.).

Sisseton Triangular

SISSETON — Milbank posted Northeast Conference duals wins over Sisseton 51-30 and Webster Area 57-19 in a high school triangular.

Sisseton downed Webster Area 46-10 in the other dual.

Owen Fischer (106 pounds), Jayce Jonason (126), Barrett Schneck (170-182) and Landon Novy (285) each went 2-0 for Milbank. Fischer recorded two falls.

Blake Steiner (113, two falls), Ian Metz (120), Carter Metz (160, two falls) and Ethan Skarnagel (220) also won twice for Sisseton, as did Haeden Jorgenson (132) and Trace Shoemaker (138) for Webster Area.

Miller/Highmore-Harrold 53, Kingsbury County 18

LAKE PRESTON — Miller/Highmore-Harrold won the non-conference dual.

Connor Johnson won by fall at 220 pounds for Kingsbury County. Dylan Zell (145) and Sam Crowe (285) each received forfeits.

Sunshine Bible Academy Triangular

Sunshine Bible Academy split two duals in a home triangular on Thursday, beating Andes Central-Dakota Christian 18-6 and losing to Chamberlain 65-3.

Chamberlain defeated AC-DC 78-0 in the other dual.

Trevor Laschkeweitsch went 2-0 at 113 pounds for SBA.

Others

The Deuel-Deubrook Area quadrangular scheduled for Thursday in Clear Lake was cancelled. Complete results were not available from the Potter Country triangular.